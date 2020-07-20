Девушка провела 8 дней в упавшем в овраг автомобиле

Опасности подстерегают нас на дороге там, где мы этого не ожидаем. Даже автомобилисты, изо дня в день следующие по одному и тому же маршруту, должны быть предельно внимательны, чтобы не оказаться в угрожающей жизни ситуации. Американка Таня Райдер (Tanya Rider) не могла себе представить, что рутинная поездка на работу может превратиться в смертельно опасное приключение, из которого ей удалось выйти живой лишь чудом.

33-летняя Таня и 38-летний Том переехали в небольшой город Мейпл Велли, в штате Вашингтон в 2007 году. Пара была вместе 8 лет и почти все это время они колесили по США в поисках места, где им будет комфортно. Этот переезд должен был стать последним — супругам очень понравился Мейпл Велли и они решили купить здесь участок земли и построить на нем дом.

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Приобретение участка истощило сбережения Тома и Тани, а впереди еще было строительство. Поэтому каждый из супругов устроился на несколько работ, чтобы мечта всей жизни о своем уютном доме воплотилась как можно скорее. Таня Райдер нашла место помощницы в примерочных магазина одежды «Нордстром Рэк», а ночью подрабатывала кассиром в супермаркете. Том устроился прорабом на стройку, а по ночам и в выходные занимался доставкой пиццы.

Плотный рабочий график и разница в ночных сменах иногда не давали мужу и жене видеться по несколько дней. Более того, пара не всегда могла себе позволить созвониться и перекинуться парой слов. Именно такой ритм жизни и стал причиной происшествия, которое Таня и Том не забудут никогда.

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Утром 20 сентября 2007 года Таня Райдер закончила очередную смену в супермаркете «Фред Маер», расписалась в журнале и в 9 утра села в свой автомобиль Хонда Элемент голубого цвета. Камеры наблюдения на парковке зафиксировали, как машина женщины выехала на шоссе и взяла направление в сторону дома. Дорога занимала у Тани 45 минут и когда она приезжала домой, Том уже уходил на работу. Вечером, когда он пришел домой, то не удивился, что жена отсутствует, так как у той были еще две ночные смены подряд. Чтобы не отвлекать любимую, он не звонил ей в рабочее время и поэтому спохватился лишь через два дня. 22 сентября ему позвонил администратор из супермаркета и сообщил, что Таня пропустила две смены и не отвечает на звонки.

Мужчина сразу понял, что случилось нечто из ряда вон выходящее, так как Таня никогда бы не пропустила работу без причины. Том звонит в полицию, но там ему говорят, что никаких происшествий, участницей которых была бы женщина похожая на Таню, они не фиксировали. Том обзвонил больницы города и даже тюрьмы, но его жену никто не видел.

Повторный звонок в полицию снова не дал результата — дежурный офицер лишь посоветовал взволнованному супругу обзвонить родственников и подруг девушки. Том рассказал, что уже много лет Таня не общается с родней, а на подруг у нее нет времени, но для полиции это не стало аргументом.

Ему пришлось связаться с полицией и в третий раз, после обзвона всех возможных контактов жены. В этот раз ему сказали, что Таня непохожа на склонную у суициду, криминальным поступкам или бродяжничеству особу и, поэтому, возможно, просто сама решила покинуть мужа. Убедившись, что полиция не планирует разворачивать поиски, Том принялся искать сам. Он десятки раз проделал маршрут, который использовала Таня, чтобы попасть на работу, но не нашел ни единой зацепки.

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Тогда Том обращается в СМИ и просит распространить информацию о женщине, пропавшей без вести в окрестностях Мейпл Велли. За информацию о пропавшей мужчина предлагал 25 тысяч долларов — все деньги, отложенные на дом их мечты. Вскоре лицо Тани было известно всем жителям штата Вашингтон, у которых были телевизоры, но никто не смог вспомнить, что видел ее в последние несколько дней.24 сентября 2007 года, спустя 4 дня после исчезновения Тани Райдер, ее мужу удалось подать в полицию заявление о ее пропаже. Первым делом в дом Райдеров заявился с обыском детектив, который тщательно осмотрел вещи пропавшей, но не нашел ничего подозрительного. Затем полиция взялась за Тома, так как кто-то из коллег Тани позвонил в управление и сообщил, что подозревает мужчину в убийстве супруги. Убитому горем Райдеру пришлось пройти проверку на детекторе лжи, чтобы снять с себя подозрения.

Тем временем поиски велись очень вяло и ограничивались опросами соседей, коллег и операторов местных заправок. Также полиция обратилась к мобильному оператору, услугами которого пользовалась пропавшая женщина, но там отказались сотрудничать без официального запроса прокурора, который получить по этому делу без потерпевших было непросто.

27 сентября, после того как документ из высшей инстанции был все-таки отправлен в сотовую компанию «Веризон вайрлесс». Там сообщили, что несколько дней сигнал телефона присутствовал, а затем исчез. Все это Том знал и без провайдера — он ежедневно набирал номер жены несколько раз, но в ответ слышал гудки или голос автоответчика. Затем, очевидно, батарея гаджета разрядилась.

Но детальный анализ показал, что последний сигнал исходил от телефона Тани в радиусе 2 миль от супермаркета «Фред Маер». Именно эту зону и нужно было осмотреть поисковым отрядам. Поиски, которые долго не могли начаться, быстро увенчались успехом. 28 сентября смятый и перевернутый автомобиль Тани Райдер был обнаружен в заросшем кустами ежевики овраге рядом с дорогой. Женщина была внутри — она висела на ремнях безопасности и была жива. Таню Райдер аккуратно извлекли и доставили в больницу. Состояние женщины было крайне тяжелым — у нее были сломаны ребра, ключица, несколько позвонков, а также нога в нескольких местах. Все 8 дней конечность была зажата под приборной панелью машины из-за чего кровообращение в ней было нарушено.

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Организм Тани был так обезвожен, что у нее отказали почки. Это стало самой серьезной проблемой для врачей, но они с ней справились. Удалось спасти и почти безнадежную ногу, которую сначала хотели ампутировать. Когда пострадавшая смогла отвечать на вопросы, она рассказала, что не помнит сам момент аварии. В ее сознании отложились лишь бесконечные звонки мобильного телефона, который при ударе отлетел в другой конец салона, а также голод и мучительная жажда.

Через два дня после аварии Таню начали посещать галлюцинации. Она то видела свою давно умершую собаку, то гуляла по зеленому лугу, то разговаривала по телефону с полицией. Во время одного из таких видений она и услышала крик члена поисковой команды «Она жива!»

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Врачи уверены, что если бы женщину не нашли в этот день, на следующий она точно была бы мертва. После выписки из больницы Тане Райдер пришлось пройти несколько серьезных курсов реабилитации. Она заново училась ходить и действовать руками, а кроме этого ее преследовали психологические проблемы.

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Чудом спасенная Таня благодарна своему мужу, что тот заставил полицию работать, хотя на это и ушло долгих восемь дней. По иронии судьбы, сама операция по поиску пропавшей без вести женщины заняла у правоохранителей и волонтеров всего 20 минут.