Гражданина Малави Байсона Каулу в 1992 году обвинили в тяжком преступлении, якобы он лишил жизни другого человека. Сам мужчина своей вины не признал, но его все равно приговорили к смертной казни.

"Когда мне сказали: ты можешь идти в секцию приговоренных и ждать своей очереди на виселицу, я почувствовал, что я уже умер",

— признался Байсон.

Но приговор, к счастью Каулы, так и не вступил в силу. Все потому, что палачи заканчивали работу раньше времени, оставляя несколько человек на следующий раз. Гражданин Малави трижды оказывался в числе последних в списке.

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В конце концов, в 1994 году смертную казнь отменили. Но Байсон продолжал сидеть в тюрьме.

Спустя 25 лет после вынесения ему приговора Каулу освободили. Все благодаря громкому делу во время которого было принято решение судить за тяжкие преступления с разной степенью строгости, чтобы наказание было справедливым..

В связи с этим 139 заключенных из 170 были освобождены. Среди них как раз и оказался Байсон.

"Надзиратели сказали мне, чтобы я встал со скамьи подсудимых. Но я не мог подняться на ноги. Меня трясло, я чувствовал слабость во всем теле… Это было как во сне. Я не мог поверить словам судьи",

— вспоминает Каула.

Сегодня Байсон работает в поле и всячески помогает матери, которая поддерживала его все эти годы. Кроме того, он посещает реабилитационный центр в качестве добровольца и консультирует других бывших заключенных, которые проходят через те же трудности.