Как русские солдаты использовали мыльные пузыри

Среди десятков тысяч фотографий русской армии во время Первой мировой войны можно встретить такие, на которых солдаты и офицеры, используя довольно длинные трубки, пускают ввысь мыльные пузыри. Это не детская шалость, не просто фронтовая забава. Мыльные пузыри – один из разведывательных методов, они помогали выжить. Так как в то время в армии не было анемометрических датчиков (измеряющих скорость и направление ветра), то при помощи мыльных пузырей определялось направление ветра около земли. Этим постоянно занимались специально созданные химические команды и военные метеорологи. Мыльные пузыри показывали, куда и с какой скоростью может направиться воздушный поток в случае химической атаки противника. И если пузыри улетали в сторону врага, это был лучший результат такой разведывательной акции: ведь это значило, что в тот день газовых атак не будет (не станут же немцы травить сами себя).

Фото: Кириллица Кириллица

Ветер, устойчиво дующий в сторону окопов противника, был обязательным условием успешного применения химического оружия. В случаях переменчивого ветра пущенные немцами, англичанами или французами газы поражали и своих солдат. Когда химические команды видели, что мыльные пузыри летят в сторону русских, важно было также заметить, какие участки передовой могут остаться непораженными в случае вражеской атаки: там можно было укрыться, пока ядовитые газы не развеются.

Первая мировая война стала первым военным конфликтом, в ходе которого началось масштабное применение химического оружия. В условиях позиционной войны стороны искали способы (один хуже другого) прорвать укрепленную оборону врага. Немцы первыми применили для этой цели распыления ядовитых газов. Первую крупную химическую атаку они произвели в 1915 г. под Ипром. На французские позиции по ветру направили 168 тонн хлора. Зелено-желтые ядовитые облака тогда не оказались достаточно эффективными, но психологический эффект был ужасен. Было непонятно, как бороться с газами, как от них убежать. Завидев токсичный газ, в панике солдаты начинали разбегаться. Лишь со временем появились средства защиты от страшного оружия: сначала пропитанные водой, мочой или раствором соды марлевые повязки, а вскоре и полноценные противогазы. Но и газы совершенствовали.

Смертельно опасные фосген и иприт были страшнее хлора. Бесцветный фосген незамеченным достигал окопов врага и убивал солдат или делал их инвалидами. Иприт (газ кожно-нарывного действия) поражает дыхательные органы, глаза и кожу. Спустя 3-4 дня жертва этого газа может умереть от воспаления легких и удушья или ослепнуть.

Так как немецкая экономика не смогла тягаться с экономической мощью Антанты, начатая ими химическая война принесла больший ущерб им самим. Англичане сумели наладить производство ядовитых газов в больших объемах и чаще их применяли. Ужасы окопных боев с применением газов стали причиной падения духа солдат и все растущего протеста против войны.

В 1915 г. занялись производством химического оружия и в России (также хлора и фосгена). В 1916 г. в армии появились снаряженные отравляющими веществами снаряды (в месяц их поставляли 15 000), в 1917 г. к ним прибавились химические мины и ручные гранаты. Часть хлора купили у англичан, но было и свое производство. В большом количестве снаряды были применены во время Брусиловского прорыва 1916 г. и оказались эффективны при борьбе с вражеской артиллерией: даже если не удавалось достичь точного попадания в орудия врага обычными снарядами, попавшие поблизости от цели химические снаряды газами подавляли немецкие артиллерийские команды.