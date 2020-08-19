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Астрономы назвали точный возраст Вселенной 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
Назван точный возраст Вселенной
Фото: pixabay
Для своих вычислений они использовали метод, отличающийся от формулы Хаббла.
Американские и британские ученые уточнили значение постоянной Хаббла, которая используется для расчета возраста Вселенной. В своих исследованиях они использовали совершенно новый метод вычислений.
В опубликованной в журнале Astronomical Journal работе астрономов сообщается, что в настоящее время для расчета времени большого взрыва, который породил Вселенную, используется компьютерное моделирование, основывающееся на постоянной Хаббла (скорости расширения Вселенной), поведении галактик и удаленности старейших звезд.
Постоянная Хаббла получила свое название в честь Эдвина Хаббла, ученого, который впервые рассчитал скорость расширения Вселенной. Это произошло в 1929 году.
Сейчас же астрономы из США и Великобритании при уточнении возраста Вселенной использовали другой метод — эмпирические наблюдения зависимости Талли-Фишера, которые связывают массу спиральной галактики со скоростью ее вращения. Ученые, зная расстояния до 50 галактик, определили точную удаленность еще 95.
После этого физики рассчитали значения коридора отношений Талли-Фишера и математическим путем вычислили скорость расширения Вселенной и ее возраст — 12,6 миллиарда лет.
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Истории , Образование
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