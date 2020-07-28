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«Порошок уходи»: откуда взялись эти слова и что они означают 

Мира Маркина 3 часа назад
«Порошок уходи»: что означают эти загадочные слова
Фото: wikipedia.org
Долгие годы многие из нас натыкались на эту надпись в общественных местах и не понимали, какой в ней заложен смысл. Пришло время раз и навсегда разобраться, что на самом деле означают слова "Порошок уходи". Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Оказывается, все гораздо обыденнее, чем кажется на первый взгляд. Слова "Порошок уходи" — это всего лишь предупреждающая надпись на световых табло-оповещателях автоматической системы порошкового пожаротушения.
Данные табло неслучайно крепятся над выходами из помещений. Они моментально включаются в момент, когда срабатывает пожаротушительная автоматика. Помимо этого, раздается громкий тревожный сигнал, оповещающий о том, что необходимо как можно скорее покинуть помещение.
Загадочную фразу "Порошок уходи" можно перевести как "Берегись, активирована система порошкового пожаротушения! Немедленно покинь помещение!". Однако из-за того, что на многих табличках отсутствую знаки препинания, и оба слова написаны в одну строчку, некоторым кажется, будто призыв "уходи" обращен к "порошку". Правильней всего было бы написать: "Порошок! Уходи!".
Порошок, то есть минеральные соли, используют для пожаротушения там, где по-другому совладать с огнем невозможно. В таких местах вода, пена, двуокись углерода и другие субстанции будут слишком активно взаимодействовать с с продуктами горения, что может привести к печальным последствиям.
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