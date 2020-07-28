5 знаменитых кладов России, которые так и не нашли

По официальным данным ежегодно в России обнаруживают 2 крупных клада, представляющих не только материальную, но и историческую ценность. На самом деле подобных находок гораздо больше. Просто кладоискатели не спешат сообщать о своих находках. Виной всему несовершенство законодательства и отсутствие отработанного механизма оценки клада и вознаграждения нашедшего. Поэтому большинство кладоискателей у нас в стране — это «черные копатели». И каждый из них мечтает стать первооткрывателем легендарных российских кладов, которых по скромным подсчетам не менее десятка.

Ненайденные клады XX века

Из глубин родной истории обратимся к временам не столь отдаленным. В Санкт-Петербурге местные диггеры безуспешно ищут награбленные сокровища Леньки Пантелеева. Богатства этого знаменитого вора и разбойника оцениваются как минимум в 150 000 долларов и спрятаны они, предположительно, в катакомбах центральной части города.

В лихие времена Гражданской войны сгинуло золото Колчака. Казна, которую самопровозглашенный Верховный правитель Российского государства хранил в своей Омской ставке, после разгрома частично исчезла. Речь идет о 250 миллионов царских золотых рублей — трудно даже представить, сколько это на современные деньги. И также трудно предположить, где их теперь искать. Знатоки говорят, что в районе города Тайга Кемеровской области.

Стоит вспомнить также богатства, утерянные в начале Великой Отечественной, — деньги Смоленского банка. которые советское правительство пыталось вывезти из города в августе 1941 года. Колонна из восьми груженых машин выехала в Вязьму, но была обстреляна и частично уничтожена в пути. Следы уцелевших пяти машин также затерялись. А ведь там было ни много ни мало — 6,5 миллионов долларов в золотых слитках.

Знаменитые клады древности

Золотые кони хана Батыя — мечта каждого волгоградского археолога (неважно — белого или черного). В. В. Бартольд в монографии «Батый» рассказывает, что золотые фигуры коней реального размера стояли у входа в столицу Золотой Орды — город Сарай-Батый. Позже они были перевезены приемником Батыя — ханом Берке — в район нынешнего села Царев. А уже при приемнике последнего — Мамае — исчезли, когда войска Золотой Орды оставили эту территорию после поражения в Куликовской битве.

Еще один знаменитый клад относится также к периоду смуты — правда, более поздней. В 1611 году Москва была разграблена польскими интервентами. Так об этом пишет Карамзин: «грабили казну царскую, взяли всю утварь наших древних венценосцев, их короны, жезлы, сосуды, одежды богатые, чтобы послать к Сигизмунду… сдирали с икон оклады, делили золото, серебро, жемчуг, камни и ткани драгоценные». Собранное богатство на 923 подводах отправили в Польшу, но караван не добрался даже до Смоленска, сгинув где-то в пути. А ценности, по разным сведениям, были зарыты то ли в районе Можайска, то ли возле Апрелевки.