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Татаро-монгольское иго привнесло в русский язык слово «ура» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Наследие Орды: как в России появилось слово «ура»
Фото: depositphotos
Почти 300 лет Русь находилась под властью великих монгольских ханов. С одной стороны — это пример ужасного поражения и неспособности разрозненных русских княжеств отстоять свои города. С другой — величайший опыт обмена культур. Например, монголо-татарское иго подарило нам слово «ура». А «Рамблер» выяснил, как же это произошло.
Русские многое переняли у монголов. Так, боевой русский клич «Ура!» мог быть скопирован с татарского или монгольского языков. По-татарски ura означает «бей», а монгольское слово «урагшаа» переводится как «вперед».
При нападении устрашающий крик используется в качестве психологического оружия. Он вполне может обратить противника в бегство от неожиданности и высокого уровня напряжения. Поэтому русские бойцы веками использовали боевой клич «Ура!».
Несмотря на то, у этого клича есть аналоги во многих языках, русская версия считается самой узнаваемой в мире. Хотя не очень-то она и русская.
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