Женщина выжила в Арктике, чтобы вернуться к сыну

История о женщине, которая почти три года прожила в вечной мерзлоте — покорила весь мир. «Рамблер» решил выяснить, как это было.

Судьбу инуитской девушки по имени Ада простой никак не назовешь. Она родила троих детей, двое из которых умерли от туберкулеза. Муж тоже вскоре скончался, с Адой остался маленький сын. Так как денег на пропитание не было, ребенок постоянно болел, Ада была вынуждена отдать его в приют и принялась искать работу.

Неожиданно ей подвернулось предложение отправиться в экспедицию в Арктику, чтобы обеспечивать жизнь команды (стирать, шить и готовить). Ада согласилась.

Команда состояла из пяти человек: канадец Алан Крофорд был руководителем, американцы Фред Морер, Лорн Найт, Мильтон Голл исследовали местность и Ада, которая помогала вести быт. Цель экспедиции — доказать, что в Арктике можно жить постоянно, а также утвердить права британской короны на о. Врангеля.

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По плану через полгода к команде должно было прийти новое судно и пополнить запасы провизии. Но судно не пришло ни через 6 месяцев, ни через год. Сначала все было не плохо, ведь у Морера уже был опыт выживания в тяжелых условиях. Команда добывала белых медведей и птицу.

Но когда судно не вернулось на второй год, три члена группы ушли на поиски помощи, оставив Аду присматривать за больным цингой Найтом. Вскоре цинга забрала Найта, а другие члены команды так и не вернулись обратно.

С этого момента Аде пришлось почти пять месяцев выживать на ледяном острове в полном одиночестве, которое скрашивал только экспедиционный кот по кличке Вик. По словам девушки, единственная мысль, которая заставляла ее жить — это желание вернуться домой, получить деньги и вылечить своего ребенка.

Ада Джонсон научилась стрелять, охотиться на тюленей и обрабатывать шкуры. Чтобы не сойти с ума, она записывала свои мысли в дневник. К счастью, через полгода ее и кота спасли.

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Девушка получила деньги, продала несколько дорогих шкур, забрала сына из приюта и снова вышла замуж. Несмотря на тяжелые испытания, Ада дожила до 85 лет.

Чуть позже писательница Дженнифер Нивен напишет об истории Ады книгу «Ада Блэкджек: подлинная история выжившей в Арктике», но на русский язык ее так и не перевели.