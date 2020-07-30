Как в Америке ловили преступников с помощью лотереи

В конце XX века в Америке провели спецоперацию по поимке беглых преступников. Чтобы разом посадить находящихся в розыске убийц и воров, маршалы придумали необычный способ — объявить их победителями лотереи. Подробнее — в материале "Рамблера".

История произошла в 1985 году. Операцию под названием "Флагман" провела Служба маршалов США в Вашингтоне. Как рассказал на своей странице в Facebook живущий в США блогер и экскурсовод Денис Самсебесказал, они разослали три тысячи писем людям, обвиняемым в уголовных преступлениях: убийцам, насильникам, ворам и другим нарушителям закона. Их объявили победителями лотереи. В качестве приза — билеты на матч по американскому футболу между популярными тогда командами Washington Redskins и Cincinnati Bengals. Достать их было практически невозможно.

Из трех тысяч на уловку повелись 119 человек, из низ двое — из списка десяти самых разыскиваемых беглецов. Операцию тщательно подготовили, чтобы все было похоже на реальную выдачу призов и никто не заподозрил подвоха.

Кадр из видео

Преступников пригласили на торжественное мероприятие с ведущим, чирлидершами, воздушными шариками и банкетом. Они развлекались, ели закуски и фотографировались с персонажами-талисманами команд. А когда всех завели в один зал, чтобы якобы объявить победителей, ведущий объявил, что их призом станет арест. В центр ворвались полицейские и увезли беглых преступников в тюрьму. Некоторые из них так и не поверили в то, что лотерея была подстроена.