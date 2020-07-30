Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вы выиграли поездку в тюрьму»: как в Америке ловили преступников с помощью лотереи 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как в Америке ловили преступников с помощью лотереи
Фото: depositphotos.com
В конце XX века в Америке провели спецоперацию по поимке беглых преступников. Чтобы разом посадить находящихся в розыске убийц и воров, маршалы придумали необычный способ — объявить их победителями лотереи. Подробнее — в материале "Рамблера".
История произошла в 1985 году. Операцию под названием "Флагман" провела Служба маршалов США в Вашингтоне. Как рассказал на своей странице в Facebook живущий в США блогер и экскурсовод Денис Самсебесказал, они разослали три тысячи писем людям, обвиняемым в уголовных преступлениях: убийцам, насильникам, ворам и другим нарушителям закона. Их объявили победителями лотереи. В качестве приза — билеты на матч по американскому футболу между популярными тогда командами Washington Redskins и Cincinnati Bengals. Достать их было практически невозможно.
Из трех тысяч на уловку повелись 119 человек, из низ двое — из списка десяти самых разыскиваемых беглецов. Операцию тщательно подготовили, чтобы все было похоже на реальную выдачу призов и никто не заподозрил подвоха.
Кадр из видео
Преступников пригласили на торжественное мероприятие с ведущим, чирлидершами, воздушными шариками и банкетом. Они развлекались, ели закуски и фотографировались с персонажами-талисманами команд. А когда всех завели в один зал, чтобы якобы объявить победителей, ведущий объявил, что их призом станет арест. В центр ворвались полицейские и увезли беглых преступников в тюрьму. Некоторые из них так и не поверили в то, что лотерея была подстроена.
Комментарии 1
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ОПГ, «державшая» всю Россию
ОПГ, «державшая» всю Россию
Как похищали девушек на главной дискотеке Москвы
Как похищали девушек на главной дискотеке Москвы
Что означает фраза «ключница водку делала»
Что означает фраза «ключница водку делала»
Видео
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
01:03:03
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
Люди
На видео сняли крокодила в подмосковной реке
00:52
На видео сняли крокодила в подмосковной реке
Безумный мир
Советский электрик тайно собрал уникальную коллекцию
03:53
Советский электрик тайно собрал уникальную коллекцию
Люди Истории
Провал тротуара увлек пешеходов в бездну
00:54
Провал тротуара увлек пешеходов в бездну
Безумный мир Люди
Беспомощного птенца выкормил армейский дрон
01:34
Беспомощного птенца выкормил армейский дрон
Безумный мир
Когда построят первый термоядерный реактор
02:44
Когда построят первый термоядерный реактор
Безумный мир
С кого списали образ таможенника из «Белого солнца»
06:17
С кого списали образ таможенника из «Белого солнца»
Люди Истории
Странные вещицы из советского прошлого
03:03
Странные вещицы из советского прошлого
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение