Подарок на день рождения принес мужчине богатство 

Житель австралийского города Тьюмут, штат Новый Южный Уэльс, сорвал джекпот в 150 тысяч австралийских долларов (8 миллионов рублей) благодаря подаренному на день рождения лотерейному билету. Об этом сообщает сайт UPI.

Победитель рассказал, что его жена прочитала в газете, что организаторы лотереи ищут победителя из города Тьюмут. Только тогда он узнал о том, что выиграл крупную сумму денег. Розыгрыш был проведен в понедельник, 27 июля.

«Я вспомнил, что мне на день рождения подарили несколько лотерейных билетов, и пошел проверить их. Тогда я обнаружил, что выиграл. Я подумал: "О боже!"» — сказал он.

Первое, что победитель планирует сделать после того, как заберет приз — позвонить на работу и взять отгул. «Затем мы с семьей пойдем праздновать. Я просто собираюсь сидеть и удивляться, как такое могло произойти», — сказал он.

«Я не знаю, что буду делать с призом. Возможно, отложу деньги до выхода на пенсию», — отметил австралиец.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Сент-Леонардс, штат Новый Южный Уэльс, сорвал джекпот в лотерею в тот же день, когда у него родился сын. По словам мужчины, деньги помогут его семье вздохнуть свободнее.