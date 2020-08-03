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Фото со спрятанной собакой озадачило пользователей Сети 

Анастасия Иванова 1 час назад
Фото с собакой озадачило пользователей Сети
Фото: @shetarp429
Жительница Северной Каролины опубликовала на сайте Reddit фото комнаты, в которой спряталась ее собака. Женщина предложила пользователям Сети проверить свою внимательность и найти питомца.
На снимке спряталась собака породы бигль. Пользователи признались, что на поиски питомца они потратили, как минимум, пять минут, а некоторые даже 20.
@shetarp429

"Да где эта собачка?", "Это заняло у меня слишком много времени", "Я просто идиотка, я ищу уже 20 минут и не могу его найти", — написали в комментариях к фото.

Оказалось, что собака спала на кровати. Выдал бигля торчащий из-под одеяла нос.
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