Как картина «Утро» решила судьбу своей героини

Картина известной советской художницы Татьяны Яблонской «Утро» известна многим. Те, кто учился в школе при СССР, писали по ней сочинения, в которых, чаще всего, придумывали героине имя и описывали один день из ее жизни. Тогда никто не знал, что девочка, делавшая утреннюю гимнастику, на самом деле существовала, а ее судьба оказалась неразделимо связана с полотном.

Девочку с картины «Утро» звали Лена и это дочка художницы Яблонской. На момент написания картины, в 1954 году, Елене было 13 лет. На полотне изображена комната в киевской коммунальной квартире, где жила семья девочки, которая к тому же выполняла роль мастерской Татьяны Ниловны.

На картине комната выглядит вполне прилично, но на самом деле семья художницы жила очень бедно, поэтому Лена и ее старшая сестра стеснялись приглашать в гости одноклассников. Успех полотна «Утро» был невероятным. Репродукции картины разошлись миллионными тиражами и репродукции висели почти в каждой советской школе и в каждой второй квартире.

Но, как это часто бывало в СССР, фантастический успех не принес автору никакой пользы, и жизнь семьи никак не изменилась в лучшую сторону. Татьяна Яблонская воспитывала двух дочерей сама, так как с мужем, тоже живописцем, развелась. В школе никто не знал, что Лена дочь той самой художницы, так как она носила фамилию Отрощенко, по отцу. Девочка хорошо училась, но в школе была скромной «серой мышкой».

Одним из поклонников картины «Утро» был 14-летний Арсен Бейсембинов из далекой от Киева Алма-Аты. Он, как и многие другие советские школьники, повесил репродукцию над своей кроватью и постоянно думал о девочке, изображенной на ней. Ему было интересно, вымышленный она герой или нет, а если существует, то как живет и чем интересуется в жизни.

BigPicture.ru

Сам Арсен увлекался рисованием и мечтал стать художником, поэтому после школы покинул родной город и отправился в Москву. Там парень поступил в Московское высшее художественно-промышленное училище — знаменитую «Строгановку». Здесь свою роль сыграла судьба. Елена Отрощенко также приехала в столицу и тоже поступила в это же училище.

Но если «золотой» медалист Арсен поступил в учебное заведение без труда, Лена еле прошла по конкурсу. Студент Бейсембинов был одним из лучших на своем курсе, а Отрощенко, как и в школе, особо не выделялась. Несмотря на это, ребята подружились и вскоре между ними возникли чувства. Арсен не знал, что его любимая — та самая девочка с его любимой картины, так как Лена никогда и никому об этом не рассказывала.

Однажды Арсен привез Лену в родную Алма-Ату, чтобы познакомить с родителями. В его комнате по-прежнему висела картина «Утро», которая много лет была его талисманом. И тут девушка призналась, что она и есть та самая школьница со знаменитого полотна Яблонской. Арсен был поражен и также рассказал, что с детства влюблен в девочку с полотна.

Сомнений в том, что встреча Арсена и Лены — это судьба, больше не оставалось. Молодые люди закончили обучение в Москве, поженились и уехали жить в Алма-Ату. Там они прожили вместе 40 счастливых лет и воспитали сына. Они рисовали мультфильмы, иллюстрировали детские книги и их знала вся страна.

BigPicture.ru

В 2000 году Арсен Бейсембинов умер от тяжелой болезни. Та репродукция, ставшая судьбоносной, давно потерялась, но Елена бережно хранит свой карандашный портрет, который Арсен подарил ей вскоре после знакомства. На его обороте написано: «Я тебя люблю, ты этот рисунок не выкидывай.»