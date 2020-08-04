Кошелек или жизнь: крах денежной реформы в России 

Царя держали за пуговицы кафтана. Грубили в лицо. Он разговаривал с толпой, вооруженной дубинами. Со всем соглашался. Наконец, прибыли два стрелецких полка. 4 августа 1662 года в Москве вспыхнул Медный бунт.

Все произошло меньше, чем за сутки. Ночью в городе появились листовки с именами главных злодеев из числа правительства — утром на улицы вышли тысячи москвичей. Они двинулись к царю Алексею Михайловичу в Коломенское. Там же в середине дня началось побоище. Людей убивали топорами, загоняли в реку и топили. Зачинщиков бунта вешали.

Кровавая импровизация

Жестокость, с которой подавили Медный бунт, была нормой в России XVII века. Спецотрядов для разгона демонстрантов еще не изобрели. Просто вызывали военных: они всегда имели при себе боевое оружие и не привыкли церемониться. Для авторитарной власти важно было показать силу: сила служила и доказательством легитимности. Говоря об этом, историк Кирилл Сутормин напомнил: причиной недовольства москвичей стала денежная реформа. Ее провели в 1657 году. В стране остро не хватало серебра для чеканки монет. Решили вместо серебряных чеканить медные.

"Сначала реформа работала: медные и серебряные монеты ценились одна к одной. Потом, когда включили чеканный станок, все пошло чёрт-те как. Количество медных денег превысило критическую массу. Чеканкой занималось не только правительство, но и фальшивомонетчики, причем с попустительства чиновников, то есть за взятки. К 1662 году медная монета по отношению к серебряной обесценилась в 12 раз. Доходы населения резко упали. Царь запрещал поднимать цены на продукты первой необходимости, но его указы игнорировались. Людям стало невыносимо выживать".

© РИА Новости / Валентин Черединцев /// Картина художника Эрнеста Лисснера "Медный бунт в Москве. "1662 год. Музей истории и реконструкции Москвы.

Медная реформа была чистой импровизацией. Она возникла на фоне войны с Польшей. Война затягивалась, серебро заканчивалось, служивым людям нечем стало платить.

Обдираловка номер два

© РИА Новости / С. Зимнох

Первыми пострадали купцы. Их товар покупался за медь, непригодную для внешней торговли. Каждый выкручивался, как мог и всегда за чужой счет. В лавках отказывались принимать медные деньги — тогда народ решил помочь себе самостоятельно.

Подделкой занимались все — "от попов до холопов". Медные монеты натирали ртутью, покрывали оловом, они становились похожи на серебряные. "Умельцев" ловили, массово отправляли в тюрьмы, самых настойчивых четвертовали — отрубали руки и ноги. Не помогало. Люди находились в таком отчаянии, что готовы были повторить бунт, невзирая на семь тысяч убитых противников денежной реформы. Дешевле было ее свернуть.

В 1663 году в Москве закрыли медный монетный двор, возобновили работу серебряного и провели "деноминацию". Это была вторая обдираловка населения. За медный рубль давали серебряную копейку: ровно в сто раз меньше, чем в начале реформы.