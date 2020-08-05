Мужчина посадил семена из Китая и удивился урожаю

Житель города Бунвилл в штате Арканзас Дойл Креншоун посадил загадочные семена, которые пришли ему и еще сотне людей из Китая. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина посадил семена у себя на участке, несмотря на запрет властей. Как рассказал американец, они очень быстро проросли.

«Каждые две недели я подходил к ним и подсыпал удобрения», — поделился мужчина.

Растение зацвело оранжевыми цветами, а через некоторое время дало крупные белые плоды. По словам Креншоуна, они похожи на кабачки.

Недавно стало известно, что сотне людей из четырех стран мира пришла странная посылка из Китая. В ней были загадочные семена в небольших прозрачных пакетах.