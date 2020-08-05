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Мужчина посадил таинственные семена из Китая и удивился урожаю 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Мужчина посадил семена из Китая и удивился урожаю
Фото: depositphotos.com
Житель города Бунвилл в штате Арканзас Дойл Креншоун посадил загадочные семена, которые пришли ему и еще сотне людей из Китая. Об этом сообщает The Sun.
Мужчина посадил семена у себя на участке, несмотря на запрет властей. Как рассказал американец, они очень быстро проросли.

«Каждые две недели я подходил к ним и подсыпал удобрения», — поделился мужчина.

Растение зацвело оранжевыми цветами, а через некоторое время дало крупные белые плоды. По словам Креншоуна, они похожи на кабачки.
Недавно стало известно, что сотне людей из четырех стран мира пришла странная посылка из Китая. В ней были загадочные семена в небольших прозрачных пакетах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне вспомнили самую мерзкую еду из детства.
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