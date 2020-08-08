За «железный занавес» на воздушном шаре

Сейчас выехать за границу и даже переехать жить в другую страну не является особой проблемой. А во времена СССР это могло обернуться большими неприятностями. Но люди, мечтавшие покинуть страны соцлагеря, проявляли истинные чудеса изобретательности. чтобы добиться своей цели. О том, как удалось сбежать на Запад чемпиону Чехословакии по велоспорту, рассказывает «Рамблер».

Роберт Гутыра, двукратный чемпион Чехословакии по велоспорту, в 1970 году получил приглашение поработать в Канаде. Спортсмен готовился к поездке, но в последний момент пришло письмо «сверху», запрещавшее выезд из страны. Но Гутыра, у которого на руках уже были все документы и билеты, решил все же уехать, сделав вид, что письма не получал.

По возвращению в Чехословакию у Роберта начались проблемы. За самовольный отъезд из страны спортсмену пришлось долго расплачиваться. У него фактически отобрали паспорт и запретили участвовать в международных соревнованиях. Спортивной карьере пришел конец, Роберту пришлось устроиться работать на стройку. Последней каплей стало то, что его дочь не приняли в хорошую школу из-за репутации семьи. Гутыра решил бежать из страны.

От ближайшей Австрии Братиславу, где жила семья бывшего спортсмена, отделяла тщательно охраняемая граница: территория была огорожена сеткой с электронапряжением. Перебраться через кордон было практически невыполнимой задачей. Тогда Роберту пришла идея пересечь границу по воздуху, используя для этого воздушный шар.

Кадр из видео

Воздухоплаванием Гутыра никогда не занимался, поэтому тщательно начал изучать вопрос, просиживая часами в библиотеке. Шар Робер с женой тоже сделали сами, купив несколько сотен метров подходящей ткани на фабрике, где шили плащи. Чтобы не вызвать лишних вопросов, Роберт объяснил, что ткань нужна ему для изготовления лодочной секции.

С первой попытки создать шар у будущего беглеца не получилось. А вот вторая попытка оказалась успешной. В ночь с 7 на 8 сентября 1983 года был запланирован побег. Вместе с Робертом в корзину воздушного шара забрались его жена, дочь и сын, взявшие с собой только самые необходимые вещи, среди которых также был гоночный велосипед главы семейства.

В воздух самодельный шар с беглецами поднялся в шести километрах от границы с Австрией. Пограничники заметили свечение от газовой горелки, но, по всей видимости, так и не поняли, в чем дело, поскольку стреляли лишь сигнальными ракетами, да и то не слишком активно. Семья Гутыры благополучно пересекла границу.

Через 50 минут с начала воздушного путешествия Роберту удалось посадить шар. Правда, посадка получилась жесткой: пассажиры вылетели из кабины, но отделались лишь испугом и парой синяков. Далее пешком семейство беглецов добралось до ближайшей деревушки. Цель была достигнута.

Через некоторое время Роберт с семьей эмигрировали в Америку, где благополучно прожили долгие годы. Лишь некоторое время назад Роберт Гутыра вернулся на родину, где и живет до сих пор.