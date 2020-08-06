Самые страшные неядерные взрывы в истории

Сегодня самым смертоносным и разрушительным считается ядерное оружие. Несмотря на это, в истории зафиксированы случаи, когда неядерные взрывы сметали с лица земли целые города, унося десятки тысяч жизней. «Рамблер» сделал подборку самых страшных неядерных взрывов прошлого столетия.

6 декабря 1917 года — Взрыв в канадском порту Галифакс французского парохода «Монблан».

Во время промежуточной остановки на пути следования парохода «Монблан» из Нью-Йорка во французский Бордо, куда судно должно был доставить весьма опасный груз: 200 тонн тротила, 2300 тонн пикриновой кислоты и сотни бочек с бензолом, начался пожар, который и спровоцировал мощнейший взрыв. По словам немногих выживших очевидцев, после взрыва под кораблем испарилась вода, обнажив морское дно. Грохот был слышен в сотнях километров от эпицентра, а части парохода разбросало в радиусе двадцати километров.

По официальным данным, на месте взрыва сразу погибли 1600 человек, под завалами зданий и в пожарах — еще 500. Девять тысяч получили ранения.

14 апреля 1944 года — Взрыв в Мумбаи (бывш. Бомбей) британского судна «Форт Стайкин».

Британское судно "Форт Стайкин" прибыл в Индию, чтобы доставить золотые слитки на миллион фунтов стерлингов. Но, помимо ценного металла, в забитых под завязку трюмах находились 1700 тонн взрывчатых веществ (тротил, боеприпасы), а также тонны серы, каучука, хлопка, смолы, машинного масла и минеральных удобрений.

При разгрузке в одном из трюмов возникло небольшое возгорание, потушить которое команде не удалось. В результате огонь перекинулся на ящики со взрывчаткой, полностью охватив сухогруз, что привело к двум масштабным взрывам. По словам очевидцев, пламя и дым взметнулись вверх почти на километр, с неба посыпались огненные "бомбы", поджигающие близлежащие строения и другие корабли в порту.

В результате взрывов и пожаров погибли или были ранены несколько тысяч человек, уничтожены десятки судов, сотни строений и складов.

18 апреля 1947 — взрыв на острове Гельголанд.

Остров Гельголанд долгое время считался крупнейшей морской крепостью Германии. Главной целью взрыва являлось уничтожение немецких бункеров и сооружений. Кроме того, по мнению военного историка Яна Ругера, таким образом британцы хотели продемонстрировать свою мощь. В результате было подорвано около 4000 торпедных боеголовок, 9000 глубинных бомб, 91 000 снарядов разных калибров — в общей сложности 6700 тонн взрывчатки.

Ударный потенциал этого оценивается в треть мощности атомной бомбы, взорванной над Хиросимой. Облако дыма и пламени взметнулось вверх на девять километров. Ландшафт острова полностью изменился.