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Стало известно, какие пароли используют мошенники для взлома данных 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, какие пароли чаще всего используют мошенники для взлома персональных данных.
По словам Мясоедова, в первую очередь преступники пробуют простые для подбора комбинации. К ним относятся дата рождения, имя, номер телефона или иные общедоступные сведения.
Для создания защищенного пароля директор компании «Интеллектуальный Резерв» рекомендует использовать генератор паролей. Кроме того, он отметил, что следует подобрать индивидуальную комбинацию для каждого сервиса.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в московской аптеке продавали жуткие лекарства.
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