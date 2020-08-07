Советская школьная загадка для самых внимательных 

В советских журналах часто публиковали рисунки, которые развивали логическое мышление и умение найти и запомнить даже мелкие детали. Таким образом иногда проверяли не только школьников, но и абитуриентов. Чтобы правильно ответить на вопросы, нужно было разбираться в самых разных вещах.
«Рамблер» предлагает вам ответить на 13 вопросов, внимательно изучив рисунок.
- Много ли времени осталось до новолуния?
- Скоро ли наступит ночь?
- Какое время года изображено на рисунке?
- В какую сторону течет река?
- Судоходна ли она?
- С какой скоростью движется поезд?
- Давно ли прошел здесь предыдущий поезд?
- Долго ли будет двигаться автомашина вдоль железной дороги?
- К чему сейчас должен подготовиться шофер?
- Есть ли здесь поблизости мост?
- Есть ли в этом районе аэродром?
- Легко ли машинистам встречных поездов тормозить на этом участке состав?
- Дует ли ветер?
Открытые источники
А теперь проверьте свои догадки.
- Немного. Месяц старый (видно его отражение в воде).
- Не скоро. Старый месяц виден на утренней заре.
- Осень. По положению солнца легко сообразить, что журавли летят на юг.
- У рек, текущих в Северном полушарии, правый берег крутой. Значит, река течет от нас к горизонту.
- Судоходна. Видны бакены.
- Поезд стоит. Светится нижний глазок светофора — красный.
- Недавно. Он находится сейчас на ближайшем блокировочном участке.
- Дорожный знак показывает, что впереди железнодорожный переезд.
- К торможению. Дорожный знак показывает, что впереди крутой спуск.
- Вероятно, есть. Стоит знак, обязывающий машиниста закрыть поддувало.
- В небе след самолета, сделавшего петлю. Фигуры высшего пилотажа разрешается делать только невдалеке от аэродромов.
- Знак возле железнодорожного пути показывает, что встречному поезду придется подниматься вверх по уклону. Затормозить будет нетрудно.
- Дует. Дым паровоза стелется, а ведь поезд, как мы знаем, неподвижен.