Советская школьная загадка для самых внимательных 

В советских журналах часто публиковали рисунки, которые развивали логическое мышление и умение найти и запомнить даже мелкие детали. Таким образом иногда проверяли не только школьников, но и абитуриентов. Чтобы правильно ответить на вопросы, нужно было разбираться в самых разных вещах.

«Рамблер» предлагает вам ответить на 13 вопросов, внимательно изучив рисунок.

Много ли времени осталось до новолуния? Скоро ли наступит ночь? Какое время года изображено на рисунке? В какую сторону течет река? Судоходна ли она? С какой скоростью движется поезд? Давно ли прошел здесь предыдущий поезд? Долго ли будет двигаться автомашина вдоль железной дороги? К чему сейчас должен подготовиться шофер? Есть ли здесь поблизости мост? Есть ли в этом районе аэродром? Легко ли машинистам встречных поездов тормозить на этом участке состав? Дует ли ветер?

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А теперь проверьте свои догадки.