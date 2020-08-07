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Советская школьная загадка для самых внимательных 

Полина Алферова 8 часов назад
Советская школьная загадка для самых внимательных
Фото: РИА Новости
В советских журналах часто публиковали рисунки, которые развивали логическое мышление и умение найти и запомнить даже мелкие детали. Таким образом иногда проверяли не только школьников, но и абитуриентов. Чтобы правильно ответить на вопросы, нужно было разбираться в самых разных вещах.
«Рамблер» предлагает вам ответить на 13 вопросов, внимательно изучив рисунок.
  1. Много ли времени осталось до новолуния?
  2. Скоро ли наступит ночь?
  3. Какое время года изображено на рисунке?
  4. В какую сторону течет река?
  5. Судоходна ли она?
  6. С какой скоростью движется поезд?
  7. Давно ли прошел здесь предыдущий поезд?
  8. Долго ли будет двигаться автомашина вдоль железной дороги?
  9. К чему сейчас должен подготовиться шофер?
  10. Есть ли здесь поблизости мост?
  11. Есть ли в этом районе аэродром?
  12. Легко ли машинистам встречных поездов тормозить на этом участке состав?
  13. Дует ли ветер?
Открытые источники
А теперь проверьте свои догадки.
  1. Немного. Месяц старый (видно его отражение в воде).
  2. Не скоро. Старый месяц виден на утренней заре.
  3. Осень. По положению солнца легко сообразить, что журавли летят на юг.
  4. У рек, текущих в Северном полушарии, правый берег крутой. Значит, река течет от нас к горизонту.
  5. Судоходна. Видны бакены.
  6. Поезд стоит. Светится нижний глазок светофора — красный.
  7. Недавно. Он находится сейчас на ближайшем блокировочном участке.
  8. Дорожный знак показывает, что впереди железнодорожный переезд.
  9. К торможению. Дорожный знак показывает, что впереди крутой спуск.
  10. Вероятно, есть. Стоит знак, обязывающий машиниста закрыть поддувало.
  11. В небе след самолета, сделавшего петлю. Фигуры высшего пилотажа разрешается делать только невдалеке от аэродромов.
  12. Знак возле железнодорожного пути показывает, что встречному поезду придется подниматься вверх по уклону. Затормозить будет нетрудно.
  13. Дует. Дым паровоза стелется, а ведь поезд, как мы знаем, неподвижен.
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