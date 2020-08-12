Парень воссоздал старое фото и поразил одной деталью

Пользователь Reddit с ником Dauntless1 воссоздал снимок 73-летней давности, который сделал его дед в Японии. Других юзеров удивила одна деталь, которая совпала на фотографиях: Императорский дворец, запечатленный на обоих фото, сохранился до наших дней, несмотря на плотную застройку, которую возвели вокруг него.

Dauntless1 пояснил, что его дедушка был военным стоматологом-хирургом, и после Второй мировой войны он остался на территории оккупированной страны.

«Кажется, это фото сделано в 1946 или 1947 году»,

— сообщил юзер.

Dauntless1 / Reddit

Мужчина рассказал, что отправился в Японию по работе, предварительно оцифровав старые снимки предка. Оказавшись в Токио, он отправился к Императорскому дворцу, где и повторил фотографию родственника.

Помимо дворца пользователей восхитило то, что японцы за много лет не вырубили деревья, которые видны на первой фотографии.