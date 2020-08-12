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Мужчина воссоздал фото 73-летней давности и удивил пользователей Сети одной деталью 

Мира Маркина 4 часа назад
Парень воссоздал старое фото и поразил одной деталью
Фото: depositphotos.com
Пользователь Reddit с ником Dauntless1 воссоздал снимок 73-летней давности, который сделал его дед в Японии. Других юзеров удивила одна деталь, которая совпала на фотографиях: Императорский дворец, запечатленный на обоих фото, сохранился до наших дней, несмотря на плотную застройку, которую возвели вокруг него.
Dauntless1 пояснил, что его дедушка был военным стоматологом-хирургом, и после Второй мировой войны он остался на территории оккупированной страны.

«Кажется, это фото сделано в 1946 или 1947 году»,

— сообщил юзер.
Dauntless1 / Reddit
Мужчина рассказал, что отправился в Японию по работе, предварительно оцифровав старые снимки предка. Оказавшись в Токио, он отправился к Императорскому дворцу, где и повторил фотографию родственника.
Помимо дворца пользователей восхитило то, что японцы за много лет не вырубили деревья, которые видны на первой фотографии.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о реальных фото, на которых матрица дала сбой.
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