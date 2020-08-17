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Названы секретные коды для управления смартфоном 

News.ru 1 час назад
Названы секретные коды для управления смартфоном
Фото: News.ru
Партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что MMI-коды, которые ещё называют «секретными», помогают пользователю смартфона «общаться» с сервисным приложением его оператора.
По его словам, для этого владельцу гаджета необходимо сформировать USSD-запрос, состоящий из набора цифр, знаков «звездочка» в начале и «решёточка» в конце, сообщает ПРАЙМ.
В ответ приходит необходимая информация для абонента. Таким образом можно уточнить баланс счёта, сумму задолженности, отключить или подключить услуги, поменять тарифный план. Также оператор может идентифицировать пользователя при проверке, — уточнил Мясоедов.
Эксперт добавил, что у MMI-кодов существуют и недостатки. В частности, речь идёт о частых ошибках, из-за которых приходится перезагружать смартфон, проблемах с получением информации при физическом износе SIM-карты.
По мнению Мясоедова, ещё одним недостатком системы MMI-кодов является то, что клиенту необходимо запоминать сложные комбинации цифр.
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