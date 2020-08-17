Названы секретные коды для управления смартфоном 

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Партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что MMI-коды, которые ещё называют «секретными», помогают пользователю смартфона «общаться» с сервисным приложением его оператора.

По его словам, для этого владельцу гаджета необходимо сформировать USSD-запрос, состоящий из набора цифр, знаков «звездочка» в начале и «решёточка» в конце, сообщает ПРАЙМ.

В ответ приходит необходимая информация для абонента. Таким образом можно уточнить баланс счёта, сумму задолженности, отключить или подключить услуги, поменять тарифный план. Также оператор может идентифицировать пользователя при проверке, — уточнил Мясоедов.

Эксперт добавил, что у MMI-кодов существуют и недостатки. В частности, речь идёт о частых ошибках, из-за которых приходится перезагружать смартфон, проблемах с получением информации при физическом износе SIM-карты.

По мнению Мясоедова, ещё одним недостатком системы MMI-кодов является то, что клиенту необходимо запоминать сложные комбинации цифр.