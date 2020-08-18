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Русские вегетарианцы: какие общины на Руси не употребляли мясо 

Кириллица 1 час назад
Какие общины на Руси не ели мясо
Фото: Кириллица
В современной России мирно живут бок о бок представители множества народов и религий. Почти у каждой такой группы есть своя собственная кухня и свои пищевые запреты. Кроме запретов на употребление свинины, спиртного или конины, в списке ограничений можно найти и мясо.

Страна мясоедов

Согласно международной статистике, по уровню потребления мяса на душу населения Россия значительно уступает США, Австралии и большинству европейских стран. Росстат указывает цифру в 73 кг на человека в год, что тоже говорит о не самом высоком потреблении.
Однако повода предполагать, что в России живет большое количество вегетарианцев, нет: только 4% экономически активных россиян сознательно отказываются от пищи животного происхождения.
Вопреки ожиданиям, три народа в России — приверженцы буддизма тывинцы, калмыки и буряты не являются вегетарианцами. Хотя одним из оснований буддизма любого направления является ахимса, ненанесение вреда живому существу, эти народы придерживаются своей традиционной кухни, изобилующей различными блюдами из мяса.

Русские секты

Уже с XV века в Московском государстве начали появляться различные секты, ответвления от традиционного православия. Мощный толчок образованию новых сект дал раскол: в условиях церковной реформы многие русские решились на пересмотр обрядовых и даже догматических основ Никонианской церкви. К концу XVII — началу XVIII века относят первые упоминания о секте хлыстов, духовная жизнь которых была сосредоточена на совместных «радениях».
Во время «радений» члены общины, считавшиеся пророками и пророчицами, кружились в экстазе, выкрикивая свои пророчества. Кроме объединяющих собраний, хлыстов отличали особые нормы поведения, среди которых — отказ от употребления мяса в пищу.
Если общины хлыстов окончательно исчезли в СССР в 1950-1960-ее годы, то представителей сект скопцов, духоборов и сегодня можно встретить в России. Важным правилом, соблюдаемым членами этих общин, всегда являлся отказ от мяса, хотя употребление рыбы и молока часто не запрещается.
Строгие нормы поведения в религиозных общинах и чрезвычайная закрытость от внешнего мира не позволяют подробнее узнать о сохранении этого правила в нашу эпоху. Остается только предполагать, что скопцы и духоборы и сегодня придерживаются своего завета ненасилия, который так сильно вдохновил Льва Толстого в конце XIX— начале XX века. Отзвуки его можно найти в знаменитой переписке великого писателя с Махатмой Ганди «Письмо к индусу» (A letter to Hindu).
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Комментарии
Истории , Лев Толстой , Росстат
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