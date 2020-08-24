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Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Да Винчи

РИА Новости
54 минуты назад
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Ученые нашли ответ на заданные еще Леонардо да Винчи вопросы о специфике работы сердца, сообщил журнал Nature.
Группа исследователей из нескольких европейских институтов изучили устройство трабекул — сложной сети мышечных волокон, выстилающих внутреннюю поверхность сердца.
Леонардо да Винчи был первым в истории человеком, который запечатлел трабекулы и их фрактальные узоры в виде снежинок в рисунке. По его предположению, они работают для "нагревания" крови.
В рамках исследования ученые задействовали искусственный интеллект для анализа 25 тысяч снимков сердца, полученных после МРТ.
Эксперты выяснили, что шероховатая поверхность сердечных желудочков позволяет крови течь "более эффективно" во время каждого сердцебиения. Для сравнения они приводят в пример выямки на мяче для гольфа, которые позволяют ему лучше катиться по поверхности.
При этом разрушение трабекул может провоцировать сердечные заболевания, добавили они.
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Истории,Леонардо да Винчи,
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