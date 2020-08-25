Почему горничным Елизаветы II нельзя пылесосить

Устроиться горничной в Букингемский дворец не так просто, как кажется. А все из-за того, что персонал должен следовать жестким требованиям при уборке помещений, где живет королевская семья. Одно из правил — горничным запрещено пылесосить и отпаривать ковры. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

В документальном фильме Royal Servants («Королевские слуги») подробно рассказывается о том, что происходит за закрытыми дверями Букингемского дворца, в том числе об особенностях уборки королевских резиденций.

Как сообщается, в 1956 году представители Букингемского дворца заявили о том, что электрифицированные пылесосы не должны использоваться ни в одном из королевских дворов, пока Ее Величество или старшие члены королевской семьи находятся в резиденции. Вот как это объяснил Питер Рассел, работавший во дворце с 1954 по 1968 год:

«Члены королевской семьи хотят, чтобы слуги были на месте, потому что не могут без них обойтись, но при этом хотят, чтобы они были максимально незаметными. А пылесосы шумят».

Поэтому, чтобы очистить ковры, когда Елизавета II находится в резиденции, горничные пользуются специальными щетками, метлами и пыльниками.

К тому же в Букингемском дворце находятся старинные ковры ручной работы из Ирана и Турции. А такие изделия нуждаются в особой бережной чистке, без использования пылесоса.