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Иностранцы выяснили, с помощью чего советские шпионы походили за своих

Анастасия Иванова
1 час назад
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Журналист из Болгарии Христо Грозев занимается расследованиями, связанными с бывшим СССР и Россией. Недавно он опубликовал в своем Twitter вырезки из пособия для советских шпионов, где военным дают советы, как походить на иностранцев. "Рамблер" изучил инструкцию подробнее.
Выяснилось, как советские агенты походили за "своих"
Фото: depositphotosdepositphotos
Впервые пособие появилось в Сети зимой этого года. Пользователи соцсетей считают, что его публикация стала возможной благодаря украинскому исследователю, работающему с рассекреченными архивами КГБ.
Советы касаются перемещения по городу, манеры поведения и внешнего вида. Например, ходить требуется более раскованно, "не торопясь, несколько вразвалку", также разведчиков предупреждали о том, что не стоит перебарщивать с употреблением сливок, иначе этот жест сразу выдаст в них шпионов.
Некоторые советы вызвали улыбку на лице журналиста и его подписчиков. В своем посте журналист пишет:
"Ботинки должны быть остроносыми и чистыми. Вообще-то то отлично сочетается с рассказом моего русского друга: «Как вычислить российского офицера ГРУ за границей? Его ботинки начищены до блеска, ведь именно этому их учат в школе ГРУ»".
@Christo Grozev
Но больше всего пользователей соцсетей впечатлил совет о том, как правильно носить свитер. Дело в том, что в нашей стране, действительно, долгое время существовала мода на заправленные свитера. Кстати, в последнее время тренд иногда возвращается. Но заграницей такой костюм никуда не годится, об этом сообщает правило:
"Свитер. Он в брюки не заправляется".
Christo Grozev
Подписчики предположили, что сборник правил направлен на то, чтобы сделать из мужчин настоящих шпионов-джентельменов.
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