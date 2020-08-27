Выяснилось, как советские агенты походили за "своих"

Журналист из Болгарии Христо Грозев занимается расследованиями, связанными с бывшим СССР и Россией. Недавно он опубликовал в своем Twitter вырезки из пособия для советских шпионов, где военным дают советы, как походить на иностранцев. "Рамблер" изучил инструкцию подробнее.

Фото: depositphotos depositphotos

Впервые пособие появилось в Сети зимой этого года. Пользователи соцсетей считают, что его публикация стала возможной благодаря украинскому исследователю, работающему с рассекреченными архивами КГБ.

Советы касаются перемещения по городу, манеры поведения и внешнего вида. Например, ходить требуется более раскованно, "не торопясь, несколько вразвалку", также разведчиков предупреждали о том, что не стоит перебарщивать с употреблением сливок, иначе этот жест сразу выдаст в них шпионов.

Некоторые советы вызвали улыбку на лице журналиста и его подписчиков. В своем посте журналист пишет:

"Ботинки должны быть остроносыми и чистыми. Вообще-то то отлично сочетается с рассказом моего русского друга: «Как вычислить российского офицера ГРУ за границей? Его ботинки начищены до блеска, ведь именно этому их учат в школе ГРУ»".

@Christo Grozev

Но больше всего пользователей соцсетей впечатлил совет о том, как правильно носить свитер. Дело в том, что в нашей стране, действительно, долгое время существовала мода на заправленные свитера. Кстати, в последнее время тренд иногда возвращается. Но заграницей такой костюм никуда не годится, об этом сообщает правило:

"Свитер. Он в брюки не заправляется".

Christo Grozev