Женские дуэли: почему дамы брались за оружие

Женщину с ножом мы обычно представляем себе на кухне и образ этот не ассоциируется у нас с опасностью и насилием. Но так было далеко не всегда: в былые времена женщины хватались за ножи совсем не для того, чтобы приготовить семейный обед. В старые добрые времена дамы вполне могли использовать это холодное оружие для самообороны и защиты чести и достоинства не хуже некоторых мужчин.

В те времена, когда жизнь человека была наполнена опасностями, отношение мужчин и женщин к оружию было примерно одинаковым.

Дамы каменного века орудовали обсидиановыми ножами ничуть не хуже своих вторых половин. Постепенно, с развитием цивилизации, женщины стали равнодушнее к оружию, но всегда было немало тех, кто отлично умел с ним обращаться и без раздумий пускал в ход.

Средние века: нож, как женский аксессуар

В истории были периоды, когда нож был непременным спутником как мужчин, так и дам. Начиная с 13 столетия во Франции, Англии, Испании и Италии жених во время помолвки преподносил любимой не только кольцо, но и нож или кинжал. Это было особое оружие, украшенное изысканными орнаментами и инкрустированное камнями.

Ножи эти назывались «свадебными» и считались важным признаком статуса девушки.

В «Атласе Европы» Джона Спида, изданном в 1626 году, можно видеть юную леди именно с таким клинком в руках. Упоминает об этой доброй традиции и Шекспир в «Ромео и Джульетте» — один из героев пьесы напоминает главной героине, чтобы она носила с собой свадебный нож.

Сицилийский «клинок любви»

В 18 веке обычай стал терять свою актуальность, но на Сицилии ножи в знак верности дарили до конца 19 века. В момент помолвки даже совсем небогатый жених преподносил любимой дешевое колечко, копеечный шарфик и дорогой, изысканный coltelli damore («клинок любви»). На этом оружии не было принято экономить и сицилийские оружейники процветали.

Кроме того, что нож показывал статус девушки и охлаждал пыл поклонников, он также использовался по назначению. Если одного вида клинка для настойчивого ухажера было недостаточно, то верная невеста могла и пырнуть им ловеласа. В обществе тех времен, где женская честь ценилась дороже жизни, это не возбранялось.

Горячие испанки

Известно, что испанцы и сейчас очень импульсивный народ, но столетия назад, все было еще сложнее. Споры между дворянами часто решались на мечах или шпагах, а народ попроще чуть что хватался за ножи. Складной испанский нож наваха носили с собой не только кабальерос, но и их подруги.

В Севилье, Малаге и Мадриде почти все дамы скрывали под платьями острые клинки, которыми владели весьма искусно. В 1808—1814 годах, когда Испания была оккупирована наполеоновскими войсками, многие французы поплатились за свою любвеобильность жизнями благодаря навахам, спрятанным за подвязками и корсажами.

В архивах Севильи хранится судебный документ, в котором описывается случай, когда испанка, защищая свою честь, ранила нескольких французских солдат.

На картине Франциско Гойи «Они не хотят» изображена старуха, собирающаяся вонзить нож в спину французскому солдату, схватившему девушку — такие случаи происходили очень часто.

Дэвид Уилки. "Защита Сарагосы"

В 1808—1809 годах, во время осады французами Сарагосы, испанские женщины наравне с отцами, мужьями и братьями обороняли город. Когда стены твердыни пали и наполеоновские солдаты ворвались на улицы, там их встретило множество женщин. Дамы вспарывали ножами животы лошадям и перерезали горло упавшим кавалеристам, нанося серьезный урон войскам захватчика.

Нередки были убийства с применением ножей и кинжалов и из-за ревности. Невесты мстили своим неверным кавалерам и устраивали выяснения с соперницами, проливая реки крови. Традиции эти попали с испанцами за океан и хорошо прижились в странах Латинской Америки, где женщины с ножами на «ты».

Опасные штучки итальянских дам

Жительницы Италии были не менее горячими чем испанки и тоже обожали холодное оружие. На Апеннинском полуострове в особом почете были не ножи, а стилеты и кинжалы, которыми отправить соперника на тот свет было еще проще. Известен случай, когда в 1571 году в один из монастырей Милана приехали две знатные дамы и попросили у монахинь выделить им келью для совместной молитвы.

Но как только тяжелая дубовая дверь за паломницами закрылась, они выхватили стилеты и начали наносить друг другу удары. К тому моменту когда дверь удалось открыть, одна из дам уже была мертва, а вторая готовилась испустить дух. Спустя несколько минут отошла в мир иной и она.

Оказалось, женщины не придумали ничего лучше, как устроить поединок из-за мужчины, а келью выбрали для этих целей для того, чтобы им никто не помешал и можно было быстро отпустить грехи проигравшей стороне.

Но даже без верного стилета итальянка не была беззащитна. Шпильки спадини, удерживающие объемные прически сперада и раджера могли стать в умелых руках не менее смертоносным оружием чем кинжал. Русский журналист Николай Новиков , посетивший Италию в 1775 году, описал поединок двух девушек, не поделивших парня. Начав со словесной перепалки, они затем выхватили из причесок шпильки и принялись наносить друг другу уколы. К счастью в тот раз обошлось легкими ранениями.

Франция, Англия и США: поножовщина, как довод

Начиная с 18 века поединки между женщинами с использованием ножей в Англии, Франции и США происходили нечасто, но все же бывали. Точно известно, что одна схватка произошла в Париже в 1772 году. Там две дамы высшего света, что-то не поделив между собой во время приема, вышли в сад и начали выяснять отношения на ножах.

В 1908 году в США произошел глупый случай, которому было суждено войти в историю. Мисс Грехем и мисс Кребтри повздорили друг с другом из-за бизнеса супругов и решили устроить дуэль. Газета «Брэнсон Эхо» сообщила, что дамы отправились на уединенную поляну в горах, прихватив с собой охотничьи ножи.

Сначала мисс Грехем и мисс Кребтри высказали друг другу все, что думали, затем начали бросаться камнями, а под конец достали ножи и устроили сражение не на жизнь, а насмерть. Закончилось тем, что одна из дуэлянток упала в обморок при виде крови от порезов, а другая получила несколько уродливых шрамов на лице и груди.

Женские дуэли на ножах в России

Российские женщины гораздо сдержаннее южанок и даже американок, но и в наших местах случалось всякое. В газете «Русское слово» от 1906 года есть статья о том, как две девушки поссорились из-за кавалера прямо на улице. Одна из них выхватила финский нож и нанесла сопернице несколько ударов, а затем, прихватив жениха, скрылась в толпе зевак.

Еще один случай, еще более нелепый и трагичный, произошел в 1912 году. Тогда две работницы фабрики не поделили парня по имени Валентин. Не сумев решить проблемы на словах, дамы договорились о поединке на ножах. Итог был печальным — одна из девушек выронила нож в самом начале драки, а вторая, воспользовавшись этим, вонзила ей клинок в сердце.

Шокированная своим поступком убийца даже не пыталась бежать — она стояла возле бездыханного тела жертвы и без конца повторяла «Теперь он мой!», пока ее не забрала полиция. Как сложилась ее дальнейшая судьба неизвестно, но, скорее всего, о Валентине она мечтала уже на сахалинской каторге.

К счастью, сегодня поножовщины с участием женщин стали экзотикой. За нож представительницы прекрасного пола хватаются в пьяном угаре или в состоянии аффекта, но при этом, как считают криминалисты, они могут быть более беспощадными чем мужчины.