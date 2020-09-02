Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему нельзя пить чай с ложкой в кружке 

Анастасия Иванова 1 час назад
Почему нельзя пить чай с ложкой в кружке
Фото: depositphotos
Чаепитие в России — не менее традиционная вещь, чем в Китае. Наверное, каждая вторая семья собираась вечерами на кухне, а теплый напиток всегда был поводом для этого маленького собрания. А кто-то из родственников обязательно просил вынуть ложку из кружки. "Рамблер" заинтересовался, почему всех так раздражает ложка в чашке, и есть ли у этого запрета какое-то логическое объяснение.

Этикет

Первая причина, конечно, заключается в удобстве и безопасности. Большинство ложек сильно нагреваются в кипятке, поэтому можно обжечь руки или небо. Да и рядовую фразу всех мам "вынь ложку, иначе тыкнешь в глаз" нельзя назвать выдумкой, случается всякое.
С точки зрения этикета, держать ложку в кружке не стоит и пить чай с ложечки тоже. Чайная ложка необходима для того, чтобы размешать сахар и съесть какой-то десерт.

Энергия

Считается, что металлическая ложка — это проводник между человеком и нечистой силой. Поэтому, оставляя ложку в чашке, вы рискуете, что вашей душой завладеет темная сила.
Так как металл быстро впитывает в себя негативную энергетику, она быстрее попадает в организм к человеку, разъедая его. Но это работает только на тех, кто верит в энергию.

Приметы

Также феномен "оставления ложки в чае" стал основой для множества примет, которые сулят неудачу. Одна примета говорит о том, что ложка может разладить личные отношения, другая — о грядущих проблемах со здоровьем, а третья убеждает, что привычка может "притянуть" бедность дом.
В общем, верите ли вы или нет — ложку из чая все-таки лучше вытаскивать. Кажется, с какой стороны на это не посмотреть — ничего хорошего.
Видео дня. Тайны, которые похоронили пески Сахары
Комментарии 4
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему смерть от хлеба может быть мучительной
Почему смерть от хлеба может быть мучительной
Странные турецкие туалеты, которыми брезгуют русские
Странные турецкие туалеты, которыми брезгуют русские
Что женщины в русских деревнях носили вместо трусов
Что женщины в русских деревнях носили вместо трусов
Видео
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
10:47
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
Вещи
Какую катастрофу предсказал Стивен Хокинг в 2600 году
11:39
Какую катастрофу предсказал Стивен Хокинг в 2600 году
Люди
Баснословно дорогие домашние питомцы
13:16
Баснословно дорогие домашние питомцы
Безумный мир
Чем злоупотребляли египетские фараоны
09:15
Чем злоупотребляли египетские фараоны
Люди Истории
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
К Земле несется астероид размером с многоэтажку
00:29
К Земле несется астероид размером с многоэтажку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение