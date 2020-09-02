Почему нельзя пить чай с ложкой в кружке 

Чаепитие в России — не менее традиционная вещь, чем в Китае. Наверное, каждая вторая семья собираась вечерами на кухне, а теплый напиток всегда был поводом для этого маленького собрания. А кто-то из родственников обязательно просил вынуть ложку из кружки. "Рамблер" заинтересовался, почему всех так раздражает ложка в чашке, и есть ли у этого запрета какое-то логическое объяснение.

Этикет

Первая причина, конечно, заключается в удобстве и безопасности. Большинство ложек сильно нагреваются в кипятке, поэтому можно обжечь руки или небо. Да и рядовую фразу всех мам "вынь ложку, иначе тыкнешь в глаз" нельзя назвать выдумкой, случается всякое.

С точки зрения этикета, держать ложку в кружке не стоит и пить чай с ложечки тоже. Чайная ложка необходима для того, чтобы размешать сахар и съесть какой-то десерт.

Энергия

Считается, что металлическая ложка — это проводник между человеком и нечистой силой. Поэтому, оставляя ложку в чашке, вы рискуете, что вашей душой завладеет темная сила.

Так как металл быстро впитывает в себя негативную энергетику, она быстрее попадает в организм к человеку, разъедая его. Но это работает только на тех, кто верит в энергию.

Приметы

Также феномен "оставления ложки в чае" стал основой для множества примет, которые сулят неудачу. Одна примета говорит о том, что ложка может разладить личные отношения, другая — о грядущих проблемах со здоровьем, а третья убеждает, что привычка может "притянуть" бедность дом.

В общем, верите ли вы или нет — ложку из чая все-таки лучше вытаскивать. Кажется, с какой стороны на это не посмотреть — ничего хорошего.