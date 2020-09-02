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Почти половина россиян неверно назвали дату начала Второй мировой войны 

Lenta.ru и ещё 11 3 часа назад
Половина россиян не знает дату начала Второй мировой
Фото: Central Photographic Agency Warsaw / Wikipedia
Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.
Верно 1939 год указали 33 процента опрошенных, еще 8 процентов не знают, когда началась война. 6 процентов назвали другой неправильный вариант и еще столько же затруднились ответить.
Среди основных причин начала Второй мировой 18 процентов россиян указали желание Германии всех завоевать. 8 процентов считают, что это произошло из-за борьбы за ресурсы, еще столько же уверены, что поводом послужили разногласия между странами. 38 процентов опрошенных затруднились дать ответ.
58 процентов участников опроса назвали США основным союзником СССР во Второй мировой, 52 процента — Англию, 26 процентов — Францию, еще 29 — затруднились ответить.

Среди противников 77 процентов назвали Германию, 36 процентов — Японию, 33 процента — Италию, 16 процентов — Румынию.

С 2009 года большинство граждан (86 процентов в 2020 году) оценивают вклад СССР в победу в войне как основной или очень значительный, далее по значимости вклада следуют США (32 процента), Великобритания (29 процентов). Самым незначительным назвали вклад Франции (40 процентов) и Китая (36 процентов).
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 30 августа среди 1600 граждан России старше 18 лет методом телефонному интервью. В центре добавили, что формулировки вопросов могут разниться, а максимальный размер ошибки для данный выборки с вероятностью 95 процентов не превышает два с половиной процента.
29 августа 2019 года сообщалось, что лишь треть россиян могут правильно назвать дату Второй мировой войны — самой распространенной ошибкой стало мнение о ее начале в 1941 году. При этом большинство россиян верно перечислили союзников и противников СССР в войне. Чаще без ошибок отвечали представители старшего поколения в возрасте от 45 до 59 и от 60 лет. Почти половина ответивших правильно россиян — люди с высшим и неполным высшим образованием.
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Истории , Другое , ВЦИОМ , РИА Новости
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