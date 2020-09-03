Тело подростка с мешком на голове было прикрыто валежником. Смерть наступила от ударов ножом в грудь, живот и спину. 3 сентября 1932 года погиб Паша Морозов из села Герасимовка Свердловской области.

Вместе с 14-летним Пашей убили его 9-летнего брата Федю: второй труп с ножевыми ранениями в висок, живот и с разрезанной до кости рукой нашли у той же лесной дороги. Мальчики собирали клюкву.

Слабоумие и сила

Убийцей оказался двоюродный брат Павла и Федора. 19-летний Даниил был слабоумным, но отличался большой силой. Нашлись свидетели того, как двое пошли в лес, как за ними оправился третий, как он вернулся в рубахе, запачканной кровью, и как эту рубаху стирала бабка погибших, мать их отца. Отец уже почти год отбывал заключение в лагерях. Позднее связали два события: арест отца и убийство его сыновей. Будто бы за то, что старший стал виновником ареста. Рассказывает историк Олег Хлобустов:

"Отец Павла Трофим Морозов был председателем сельсовета и занимался тем, что квалифицируется как коррупция. За подношения он выдавал документы, позволявшие людям без паспортов перемещаться в пределах области. Среди таких людей были члены банды, за которой охотилось ОГПУ.

Во время следствия по делу Трофима опрашивали всех жителей Герасимовки, в том числе и Павла. Он рассказал примерно то же, что и другие: однажды видел, как посторонние люди встретились в поле с отцом, передали ему две корзины, а он им выдал документы. Вот и все".

Ко времени ареста отец Павла три года как ушел из семьи, жил с другой женщиной и полагал, что за ним останется и земельный надел. Но колхоз постановил: закрепить землю за старшим сыном брошенной жены — Павлу тогда было 12. Такой раздел имущества возмущал родителей Трофима. Если бы не стало Павла, вопрос с землей решался просто. И Павла не стало. Дети были жертвами имущественного спора и больше ничего. Землей, кстати, Трофим так и не воспользовался. После лагерей в деревню не вернулся, осел где-то в Тюмени. Смерть Павла и Федора оказалась напрасной.

Равнение на Колыбина

О жестокой расправе над детьми на Урале знали все. Узнал и Сталин. Есть версия, что это он предложил: раз все обсуждают "резонансное убийство", представим его в "правильном свете". Так Павел превратился в пионера, а его отец в кулака. "По сюжету" сын сообщал об укрывательстве отцом зерна, после чего "озверевшее кулачье" убивало героя. Новую историю жизни парня стали преподавать в школе.

Доносительство на родителей в период репрессий 30-х годов поощрялось. "Пионерская правда" даже публиковала письма отличившихся детей. Героев-доносителей уже не надо было придумывать — они шли косяком. И нарицательное имя для стукача — вовсе не Павлик Морозов , а, например, Проня Колыбин.

Колыбин донес на свою маму за то, что она подбирала на колхозном поле упавшие зерна — хотела накормить голодного сына. За донос мальчика поощрили поездкой в пионерлагерь "Артек". Пока он отдыхал, его маму расстреляли.