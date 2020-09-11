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Папа римский назвал интим и еду «божественным удовольствием» 

Диана Товсепова 3 часа назад
Папа римский назвал секс «божественным удовольствием»
Фото: Pixabay
Папа римский Франциск назвал хорошую еду и секс "божественным удовольствием". Слова понтифика опубликованы в книге TerraFutura.

«Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное», — сказал Франциск.

Понтифик пояснил, что удовольствие от еды улучшает здоровье человека, а интим украшает любовь и гарантирует продолжение рода.
Он добавил, что «преувеличенная мораль является неправильной трактовкой христианского послания», а церковь всегда осуждала «бесчеловечное, грубое и пошлое» удовольствие, но при этом всегда поощряла «простое, человеческое и нравственное».
Ранее "Рамблер" рассказывал, как врач объяснил пользу от интима.
Истории , ФРАНЦИСК
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