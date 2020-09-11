За что наказывали школьников в СССР 

Современные школы сильно отличаются от тех, в которых учились советские дети. И дело не только в новых учебных программах, способах подачи материала и обучении вцелом, но и в правилах, которые должны соблюдать дети. Во времена СССР ко всему относились строже, а некоторые правила, которые должны были соблюдать ученики, скорее всего, покажутся нынешним школьникам слишком суровыми. О том, за что могли строго наказать в советских школах, рассказывает «Рамблер».

Короткие юбки и джинсы

Слишком короткий подол сарафана или юбки и в современных школах не приветствуется, а в советских учебных заведениях за это могли наказать. Часто на входе в школу дежурили комсорги и проверяли длину школьных платьев на ученицах в прямом смысле слова с помощью линейки. По негласному правилу расстояние от коленки до подола одежды должно было составлять не более 10 сантиметров. Если значение было меньше, школьниц отправляли домой переодеваться.

Мальчикам же запрещалось носить в школу джинсы. Несмотря на то, что в СССР была школьная форма, многие все же пытались обойти правила и нарядиться в синие брюки из парусины. Джинсы в те времена было крайне сложно достать, стоили они очень дорого и были символом социального неравенства. Поэтому форсить в них на уроках считалось недопустимым.

Длинные волосы

Выражение «дергать за косички» пришло как раз из советских школьных будней. Просто за волосы девочку дернуть было нельзя просто потому, что приходить в учебное заведение с распущенными локонами не разрешалось. Волосы советским школьницам полагалось заплетать в косу или убирать в хвост (исключение составляли короткие прически, которые были редкостью). Длинные распущенные волосы считались тлетворным влиянием культуры Запада, на которую равняться ни в коем случае было нельзя.

Разумеется, длинные волосы у мальчиков были в СССР абсолютным табу. Учитель или директор мог запросто отправить ученика с «патлами» с уроков прямиком в парикмахерскую.

Украшения

Кольца, серьги, цепочки, браслеты — все то, что сейчас совершенно спокойно (в пределах разумного) может надеть в школу любая школьница, — в учебных заведениях СССР были под запретом. Эти аксессуары считались признаками красивой жизни, которую демонстрировать в школе было недопустимо. В лучшем случае учителя заставляли модниц снимать украшения и прятать в ранцы, более строгие писали замечания в дневник или даже вызывали родителей для серьезного разговора.