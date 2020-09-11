Когда на Руси ждали Апокалипсис

Пророчества о грядущем конце света появлялись на протяжении всей истории человеческой цивилизации. И Средние века далеко не исключение. В те времена в России, как и в Европе, тоже ждали Апокалипсиса и готовились к нему.

Приметы Апокалипсиса

Ожидание конца света было тесно связано с библейскими пророчествами. В главе 13 «Откровения Иоанна Богослова» рассказывается о двух зверях. Один из них, выходящий из моря, обладает семью головами и десятью рогами, телом барса, ногами медведя, пастью льва и силой дракона. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем…». Другой зверь, выходящий из земли, двурог и говорит как дракон.

Он «действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю…; и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми…».

Этот второй зверь устроит так, что все люди будут носить на правой руке или на голове «начертание» (видимо, некое клеймо). После этого «никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его… Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть».

Итак, люди стали искать в окружающем мире признаки, по которым можно было определить приближающийся конец света. В основном это были разнообразные астрономические «знамения»; различные природные катаклизмы, войны, нашествия и смуты, а также особые даты.

От распятия до раскола

Многие с содроганием сердца ожидали конца первого тысячелетия. Откуда возникла убежденность, что Бог отмерил человечеству всего 1000 лет, начиная от Рождества Христова, совершенно непонятно. Но в Европе воцарилась паника. Люди усердно молились, надеясь на спасение, верующие уходили в монастыри, богатые раздавали свое имущество, планируя войти в Царство Небесное.

Однако русских эта дата особенно не испугала: дело в том, что православие только начало распространяться, счет лет на Руси пока вели не от Рождества Христова, а от Сотворения мира. По этому календарю шёл ничем не примечательный 6508 год.

Накануне 1037 года от Рождества Христова вновь поползли страшные слухи. На этот раз говорили, что Апокалипсис назначен на рубеж тысячелетия со дня распятия Иисуса

К 1033 году прибавлялись еще 3,5 года, отведенных на правление Антихриста.

Киевский князь Ярослав Мудрый тоже тщательно готовился к знаменательной дате. Не случайно именно к этому времени было приурочено завершение строительства в Киеве Золотых ворот и Софийского собора.

Второй конец света

В 1492 году, согласно таблицам пасхалий, началось восьмое тысячелетие от сотворения мира. На этот год неоднократно прогнозировали конец света, только с разбросом во времени. Одни ожидали его в марте, так как именно в этом месяце был сотворен первый в мире человек — Адам, и был распят на Голгофе Христос.

Другие утверждали, что «конец мира» наступит не ранее дня Петра и Павла (12 июля 1492 года), но не позднее 27 января 1493 года, когда начнется очередной пасхальный цикл — 7001 год от сотворения мира. На Руси говорили также о роковом числе «777», которое в 1307 году огласил некий церковный писец Диомид из Пскова в качестве символа «мирового конца».

Так или иначе, на Руси к Апокалипсису готовились всерьез. Многие крестьяне даже не стали вспахивать и засевать поля. Вместо этого они молились и постились в ожидании Страшного Суда. Ясно, что на следующий год наступил голод, так как не было урожая.

Во второе пришествие Христа верил сам великий князь Московский Иван III.

По легенде, Христос должен был прийти именно на Русь, торжественно въехав через Спасские ворота.

К этому же времени относится распространение ереси жидовствующих, а также знаменитый спор преподобных Нила Сорского и Иосифа Волоцкого , в котором речь шла об отказе церкви от светских владений ради духовного спасения.

Число зверя

Больше всего нагнал страху 1666 год, ведь в составе этой даты оказалось «звериное» число 666. Возникли духовные движения, приветствующие Апокалипсис, например, заволжские «лесные старцы», проповедовавшие крайний аскетизм и отказ от всего мирского. Они призывали держать такой строгий пост, что некоторые от него умирали.

К этому же году относится реформа патриарха Никона, которая привела к расколу церкви и посеяла смуту в народе. Раскольники верили, что сохранить душу в преддверии Страшного Суда можно, приняв «огненную смерть». Целые семьи сжигали себя, заперевшись в избах. Иные уходили в леса и ложились там в гробы, ожидая, когда вострубят ангелы.

Наполеон и Миллениум

Одним из знаков Апокалипсиса должен был явиться приход Антихриста. Одно время на эту роль прочили Петра I за его смелые реформы, но более уверенно о конце света заговорили в 1812 году, когда в Россию пришел со своим войском Наполеон. Дело в том, что кто-то высчитал, что словосочетание «l’Empereur Napoleon» означает роковое число 666.

Именно с Наполеоном связывали строчки из Откровения Иоанна Богослова: «…И вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим… И воинства небесные следовали за Ним на конях белых… Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы…»

Конца света во всем мире ждали и в 1900 году, и в 2000-м, и в 2012-м, когда должен был завершиться календарь майя. Периодически возникают слухи об очередном Апокалипсисе, который вызовет слишком близко подлетевший к земле астероид, ядерная война или даже нашествие инопланетян, однако пока мир продолжает существовать.

Меж тем, церковные деятели утверждают, что людям вообще не дано знать, когда будет Страшный Суд, потому что о нём известно только Богу, что неоднократно упоминается в Евангелии.