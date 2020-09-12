Что солдаты США оставили в России в 1918 году

В мае 1918 года американский крейсер «Олимпия» вошел в Кольский залив и бросил якорь на мурманском рейде. Через несколько недель на берег высадилось 150 американских морских пехотинцев. Так началась американская интервенция на севере России.

Фото: Кириллица Кириллица

6 июля 1918 года представители Антанты и США подписали вместе с Мурманским крайсоветом «Временное по особым обстоятельствам соглашение», передававшее всю полноту власти в Мурманском крае, включая командование русскими вооруженными силами в регионе в руки интервентов.

В сентябре около 5200 американцев, главным образом уроженцев Висконсина и Мичигана, были размещены на севере России с задачей охраны портов и грузов, а также обеспечить эвакуацию из России оказавшихся там американских подданных, прежде всего сотрудников посольства США, к тому времени эвакуированного в Вологду.