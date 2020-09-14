5 логических загадок для людей с IQ не меньше 120 

Чтобы как можно дольше оставаться в здравом уме, пожилым людям советуют разгадывать кроссворды и решать логические задачи. Предлагаем не дожидаться момента, когда станет слишком поздно, и начинать тренироваться прямо сейчас.

Вот 5 хитрых загадок на логику и сообразительность, которые поддадутся только самым смышленым.

Проверьте, а вы — из их числа?

1. Загадка про кроликов

В клетке сидят 3 кролика. Три девочки попросили дать им по кролику. Каждой девочке дали кролика. И все же в клетке остался один кролик. Как так вышло?

2. План Александра Македонского

Александр Македонский приказал всем своим воинам побриться. Он был уверен, что чисто выбритые солдаты имеют преимущество. Почему?

3. Хитрый карандаш

Карандаш положили на пол и попросили нескольких человек перепрыгнуть его. Но никто не смог этого сделать. Почему?

4. Побег из тюрьмы

Трое преступников задумали побег из тюрьмы. Чтобы выбраться, они встали друг другу на плечи. Но тому, кто находился на самом верху, не хватило нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до окна. Что им нужно сделать, чтобы сбежать?

5. Дни недели

Определите, какой сегодня день, если точно известно следующее. Завтра не среда и не четверг. Вчера не пятница и не суббота. Сегодня не понедельник, не четверг и не суббота.

Правильные ответы:

1. Одной девочке кролика отдали вместе с клеткой

2. Бородатых мужчин можно схватить за бороду в рукопашном бою.

3. Его положили рядом со стеной.

4. Самый высокий должен взобраться наверх. У него самые длинные руки, и он сможет дотянуться до окна.

5. Сегодня пятница.