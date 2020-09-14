Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 логических загадок для людей с IQ не меньше 120 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 4 часа назад
5 логических загадок для людей с IQ не меньше 120
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Чтобы как можно дольше оставаться в здравом уме, пожилым людям советуют разгадывать кроссворды и решать логические задачи. Предлагаем не дожидаться момента, когда станет слишком поздно, и начинать тренироваться прямо сейчас.
Вот 5 хитрых загадок на логику и сообразительность, которые поддадутся только самым смышленым.
Проверьте, а вы — из их числа?

1. Загадка про кроликов

В клетке сидят 3 кролика. Три девочки попросили дать им по кролику. Каждой девочке дали кролика. И все же в клетке остался один кролик. Как так вышло?

2. План Александра Македонского

Александр Македонский приказал всем своим воинам побриться. Он был уверен, что чисто выбритые солдаты имеют преимущество. Почему?

3. Хитрый карандаш

Карандаш положили на пол и попросили нескольких человек перепрыгнуть его. Но никто не смог этого сделать. Почему?

4. Побег из тюрьмы

Трое преступников задумали побег из тюрьмы. Чтобы выбраться, они встали друг другу на плечи. Но тому, кто находился на самом верху, не хватило нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до окна. Что им нужно сделать, чтобы сбежать?

5. Дни недели

Определите, какой сегодня день, если точно известно следующее. Завтра не среда и не четверг. Вчера не пятница и не суббота. Сегодня не понедельник, не четверг и не суббота.

Правильные ответы:

1. Одной девочке кролика отдали вместе с клеткой
2. Бородатых мужчин можно схватить за бороду в рукопашном бою.
3. Его положили рядом со стеной.
4. Самый высокий должен взобраться наверх. У него самые длинные руки, и он сможет дотянуться до окна.
5. Сегодня пятница.
Видео дня. Пугающая мистика, о которой молчат космонавты
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
«Здесь» или «Сдесь» — как правильно пишется слово? «Здесь» или «Сдесь» — как правильно пишется слово? «Кирил» или «Кирилл» — как правильно пишется слово? «Кирил» или «Кирилл» — как правильно пишется слово? 10 рок‑исполнителей, которых стоит послушать 10 рок‑исполнителей, которых стоит послушать
Комментарии
Истории , Александр Македонский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какую тайну о происхождении Ленина хранили в СССР
Какую тайну о происхождении Ленина хранили в СССР
В России запретили алкоголь
В России запретили алкоголь
В РФ появилось трезвое село, где запрещен алкоголь
В РФ появилось трезвое село, где запрещен алкоголь
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Московские голуби похитили у человека гамбургер
00:47
Московские голуби похитили у человека гамбургер
Безумный мир
Как альпинисты ходят в туалет
02:41
Как альпинисты ходят в туалет
Люди
На видео попал щенок, поднявшийся по отвесной стене
00:18
На видео попал щенок, поднявшийся по отвесной стене
Безумный мир
Удачливый миллионер бросил все и уехал на край света
04:20
Удачливый миллионер бросил все и уехал на край света
Люди
На видео сняли мужчину, наполовину ставшего тигром
01:15
На видео сняли мужчину, наполовину ставшего тигром
Люди
Пугающая мистика, о которой молчат космонавты
11:01
Пугающая мистика, о которой молчат космонавты
Люди
Настырный кот завопил по-человечески
00:08
Настырный кот завопил по-человечески
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение