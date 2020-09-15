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Рак: гороскоп на сегодня, 15 сентября 2020 года — Рамблер/гороскопы 

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня 6 часов назад
5 логических загадок для людей с IQ не меньше 120
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Сегодня звезды настраивают Раков на деловитый и чуть авантюрный лад. В любом случае, в этот день уместна какая-то активность, не стоит подавлять свои креативные импульсы. Можно позволить себе смелый ход в сфере, связанной с профессией, заработком, бизнесом: вполне возможно, что на сегодняшней волне он сработает. Также, не стоит ограничивать творчество детей, запрещать им веселье и подвижные игры.
Любовный гороскоп на сегодня для Рака
Невыясненные вопросы и неясные перспективы вашего союза могут стать причиной эмоционального напряжения между вами и второй половинкой. Дайте время любимому человеку разобраться в самом себе. Одинокие Раки могут завязать весьма перспективное виртуальное знакомство.
Финансовый гороскоп на сегодня для Рака
Сегодня усиливаются таланты и способности Раков в решении тех вопросов, которые требуют неординарного подхода. Если вы будете действовать активно и даже в чем-то авантюристично, то можете рассчитывать на удачу. У торговцев хороший день для одноразового бизнеса, типа покупки и перепродажи оптовой партии товара.
Видео дня. Пугающая мистика, о которой молчат космонавты
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