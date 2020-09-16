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Почему у мужчин принято здороваться за руку 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Почему у мужчин принято здороваться за руку
Фото: depositphotos.com
Вы когда-нибудь задумывались, почему такой способ приветствия, как рукопожатие, чаще всего принят только в мужском кругу? «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
В древности люди при помощи орудия в руках добывали себе пищу, а также побеждали врагов. И при встрече с людьми из других племен, мужчина протягивал им руку. Это был знак того, что он пришел с миром, без оружия.
А во время Средневековья часто проходили рыцарские турниры. Иногда они затягивались на долгое время, и соперники обговаривали друг с другом свои дальнейшие действия. Во время таких переговоров один из рыцарей мог нанести другому вред. По этой причине придумали правило — соперники до конца разговора должны были держать друг друга за руки.
В настоящее время люди чаще всего пожимают руку во время деловой встречи. Эксперты считают, что это тоже означает, что вы «пришли с добрыми намерениями».
Что касается женщин, то они почти никогда не ходили на охоту и не принимали участие в рыцарских турнирах. Поэтому у них не было необходимости подавать кому-либо руку в знак доброжелательности. Возможно, именно поэтому рукопожатие стало популярным только среди мужчин.
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