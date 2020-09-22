Для того, чтобы избежать запотевания, она использовала каплю средства для мытья посуды, которое значилось как "экологически чистое средство для мытья посуды, не содержащее агрессивных химикатов". Каплю средства она нанесла на очки, протерла остатки тряпочкой и показала разницу, сравнив вымытую линзу с другой.
В комментариях пользователи не сдерживали себя в благодарностях. Оказалось, что данная проблема многим причиняет дискомфорт и трюк Нэнси принес пользу тем, кто часто носит очки и медицинскую маску одновременно.