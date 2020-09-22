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Раскрыт способ избежать запотевания очков во время ношения маски

Стелла Шмель
1 час назад
Назван способ, который поможет избежать запотевания очков во время ношения маски. Лайфхак опубликовала в своем профиле Instagram блогер Нэнси Бирвистл.
Для того, чтобы избежать запотевания, она использовала каплю средства для мытья посуды, которое значилось как "экологически чистое средство для мытья посуды, не содержащее агрессивных химикатов". Каплю средства она нанесла на очки, протерла остатки тряпочкой и показала разницу, сравнив вымытую линзу с другой.
В комментариях пользователи не сдерживали себя в благодарностях. Оказалось, что данная проблема многим причиняет дискомфорт и трюк Нэнси принес пользу тем, кто часто носит очки и медицинскую маску одновременно.
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