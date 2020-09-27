Многие из нас десятилетиями находятся в заложниках у традиций, соблюдать которые приходится лишь из вежливости. Однако, чтобы облегчить свою жизнь и перестать делать то, что не приносит радости и к тому же негативно сказывается на бюджете, нужно раз и навсегда забыть об устаревших традициях. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

Менять фамилию после брака

Раньше считалось, что девушка, связавшая себя узами брака, как бы переходит в семью жениха, раз и навсегда прощаясь с прошлым, а также со своей девичьей фамилией. Однако сейчас это правило безнадежно устарело. В здоровых отношения оба партнера понимают, что женщина - не собственность мужчины, а значит, ей совсем необязательно брать часть его имени. Кроме того, в этом случае женщина лишает себя бюрократической волокиты, с которой сталкиваются новоиспеченные жены.

Устраивать застолье на каждый праздник

В современном мире огромное множество способов отметить то или иное торжество. А это значит, что совсем необязательно накрывать ломящийся от блюд стол на каждый праздник. Если вы искренне любите готовить и для вас не составляет труда накормить ораву гостей, - в этом нет ничего плохого. Но если вы весь день стоите у плиты, стиснув зубы, и под вечер уже не хотите никакого праздника, не стоит заставлять себя устраивать застолье.

Разделять обязанности на мужские и женские

Долгие годы миллионы людей по всему миру жили с установкой о том, что уборка дома, стирка вещей и готовка - исключительно женская прерогатива. "Мужскими" делами тем временем считались занятия, требующие какой-никакой физической силы: замена сантехники или сборка мебели. При этом лишь немногие задумывались о том, что мыть полы и готовить ужин приходится каждый день, а прибивать полку к стене - довольно редко. В конечном счете выходило так, что женщины брали все домашние обязанности на себя даже при наличии работы, а мужчины не пытались им помочь, считая, что "бабскими делами" заниматься зазорно.