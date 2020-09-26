Выяснилось, что нельзя говорить по телефону

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов заявил, что рекомендуется не называть по телефону никакой конфиденциальной информации. По его словам, особенно это касается номеров банковских карт, CVC-кодов, кодов из СМС, паспортных данных.

Если поступил звонок якобы из банка, то по телефону вообще нельзя ничего передавать, в том числе, кодовое слово. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству «Прайм».

При этом Куканов отметил, что даже в случае если владелец телефона сболтнёт лишнее, у мошенников мало шансов воспользоваться полученной информацией.

Есть распространенная городская легенда про подтверждающие слова вроде «да», которые нельзя произносить, отвечая на звонок, чтобы мошенники их не записали, а затем не взяли на вас кредит или не сделали перевод денег, выполнив голосовое подтверждение личности. Но на самом деле для всех серьёзных операций требуется двухфакторная аутентификация, и тут злоумышленнику потребуется ещё как минимум владеть вашим номером телефона, — пояснил Куканов.

Кроме того, мошеннику мало пользы принесёт использование заранее записанных фраз в случае живого разговора с оператором.