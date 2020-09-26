Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выяснилось, что нельзя говорить незнакомцам по телефону 

News.ru 1 час назад
Выяснилось, что нельзя говорить по телефону
Фото: News.ru
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов заявил, что рекомендуется не называть по телефону никакой конфиденциальной информации. По его словам, особенно это касается номеров банковских карт, CVC-кодов, кодов из СМС, паспортных данных.
Если поступил звонок якобы из банка, то по телефону вообще нельзя ничего передавать, в том числе, кодовое слово. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству «Прайм».
При этом Куканов отметил, что даже в случае если владелец телефона сболтнёт лишнее, у мошенников мало шансов воспользоваться полученной информацией.
Есть распространенная городская легенда про подтверждающие слова вроде «да», которые нельзя произносить, отвечая на звонок, чтобы мошенники их не записали, а затем не взяли на вас кредит или не сделали перевод денег, выполнив голосовое подтверждение личности. Но на самом деле для всех серьёзных операций требуется двухфакторная аутентификация, и тут злоумышленнику потребуется ещё как минимум владеть вашим номером телефона, — пояснил Куканов.
Кроме того, мошеннику мало пользы принесёт использование заранее записанных фраз в случае живого разговора с оператором.
Видео дня. Самые жесткие посадки лайнеров, снятые на видео
News.ru: последние новости
Почти половина граждан РФ не знают дату начала Второй мировой Почти половина граждан РФ не знают дату начала Второй мировой Актёр и блогер Антон Лапенко стал госетм шоу «вДудь» Актёр и блогер Антон Лапенко стал госетм шоу «вДудь» Мир услышит неизвестную композицию Майкла Джексона Мир услышит неизвестную композицию Майкла Джексона
Комментарии 4
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жених отомстил невесте и заслужил уважение в Сети
Жених отомстил невесте и заслужил уважение в Сети
«Люби, как Навальный, или катись»
«Люби, как Навальный, или катись»
Расстрел Романовых: какие факты засекречены
Расстрел Романовых: какие факты засекречены
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Мистические находки, сделанные на дне океана
10:20
Мистические находки, сделанные на дне океана
Истории Вещи
Путешественник во времени рассказал о будущем мира
10:01
Путешественник во времени рассказал о будущем мира
Люди Истории
Пухлая кошка предпочла «умереть», лишь бы не худеть
00:34
Пухлая кошка предпочла «умереть», лишь бы не худеть
Безумный мир
Пророчество, сковавшее жизнь Пушкина
05:42
Пророчество, сковавшее жизнь Пушкина
Люди Истории
Мотоциклисты выжили, наехав на оголенный провод
04:06
Мотоциклисты выжили, наехав на оголенный провод
Люди
Побеги из тюрем, окончившиеся эпичными провалами
12:04
Побеги из тюрем, окончившиеся эпичными провалами
Люди
Что происходит на круизном судне в 12-балльный шторм
06:13
Что происходит на круизном судне в 12-балльный шторм
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение