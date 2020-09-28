Пользовательница Сети раскрыла тайну "фейковых" снимков девушек в частных самолетах. Об этом сообщает издание Metro.
Не так давно знаменитости начали массово публиковать фото и видеоролики, позируя на борту роскошного самолета. В частности, такими кадрами поделилась блогерша Кеннеди Симон и популярная TikTok-модель Азра Миан.
Однако вскоре пользовательница с ником @MaisonMelissa опубликовала коллаж в своем Twitter, на котором запечатлены декорации, напоминающие частный авиалайнер. На фото изображены лакированный стол и кожаные кресла белого цвета.
«Я узнала, что популярные в соцсетях девушки снимаются для Instagram в студии, которая выглядит как частный самолет. Я в шоке — все, что мы видим, может оказаться фейком»,
- поделилась MaisonMelissa.
По информации издания, данная фотостудия находится в Лос-Анджелесе. Ее можно арендовать за 64 доллара (примерно 5 тысяч рублей) в час.