Пользовательница Сети раскрыла тайну "фейковых" снимков девушек в частных самолетах. Об этом сообщает издание Metro.

Не так давно знаменитости начали массово публиковать фото и видеоролики, позируя на борту роскошного самолета. В частности, такими кадрами поделилась блогерша Кеннеди Симон и популярная TikTok-модель Азра Миан.

@azra_mian

Однако вскоре пользовательница с ником @MaisonMelissa опубликовала коллаж в своем Twitter, на котором запечатлены декорации, напоминающие частный авиалайнер. На фото изображены лакированный стол и кожаные кресла белого цвета.

«Я узнала, что популярные в соцсетях девушки снимаются для Instagram в студии, которая выглядит как частный самолет. Я в шоке — все, что мы видим, может оказаться фейком»,

- поделилась MaisonMelissa.