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Раскрыта тайна "фейковых" фото девушек в частных самолетах

Мира Маркина
3 часа назад
Пользовательница Сети раскрыла тайну "фейковых" снимков девушек в частных самолетах. Об этом сообщает издание Metro.
Не так давно знаменитости начали массово публиковать фото и видеоролики, позируя на борту роскошного самолета. В частности, такими кадрами поделилась блогерша Кеннеди Симон и популярная TikTok-модель Азра Миан.
@azra_mian
Однако вскоре пользовательница с ником @MaisonMelissa опубликовала коллаж в своем Twitter, на котором запечатлены декорации, напоминающие частный авиалайнер. На фото изображены лакированный стол и кожаные кресла белого цвета.
«Я узнала, что популярные в соцсетях девушки снимаются для Instagram в студии, которая выглядит как частный самолет. Я в шоке — все, что мы видим, может оказаться фейком»,
- поделилась MaisonMelissa.
По информации издания, данная фотостудия находится в Лос-Анджелесе. Ее можно арендовать за 64 доллара (примерно 5 тысяч рублей) в час.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что парень попросил найти своего кота на фото.
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