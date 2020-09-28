Число новых случаев коронавируса в Москве за последние сутки выросло до 2217. Это на 1563 больше, чем месяц назад. Из-за роста заболеваемости в столице порекомендовали соблюдать режим самоизоляции людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Компаниям посоветовали перевести сотрудников на удаленную работу. "Рамблер" рассказывает, что думают о новых ограничениях москвичи.

Жители города быстро отреагировали на заявление мэра города в Twitter. Некоторые начали гадать, введут ли серьезные ограничения для всех в ближайшее время или нет:

"Ну что, тотальная самоизоляция через неделю или две начнется, как думаете?".

А кто-то уже на грани нервного срыва и не в силах справиться с сюрпризами 2020 года:

"Как вы все достали со своей пандемией. С одного раза всех нас поставьте к стенке и расстреляйте".

Нашлись и те, кто до сих пор не верит в существование коронавируса. А некоторые пользователи призвали не жаловаться и соблюдать меры безопасности:

"В чем проблема? Достаточно проехать в московском транспорте и проблема налицо! Люди с бубнами, ау! 21 век, существует наука — медицина называется, ученые работают, честь им и хвала! бросайте бубны и надевайте маски, слушайте врачей и сами берегите себя, а не ждите дядю с таблеткой".

"Начните уже штрафовать людей, кто не используют средства защиты в общественном транспорте".

Однако многих москвичей волнует не коронавирус и ограничения, а отсутствие отопления дома.