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Как джин-тоником лечили людей от тяжелой болезни 

Диана Товсепова 1 час назад
Как джин-тоник годами спасал людей
Фото: depositphotos.com
Известный алкогольный напиток, популярный на вечеринках по всему миру на самом деле не так прост, как кажется. Как выяснил "Рамблер", происхождение джин-тоника никак не связано с увеселительными целями.
Так, на самом деле джин-тоник изобрели для борьбы с малярией в Индии и Африке. Так, в 19 веке малярию лечили тоником с хинином, но из-за того, что он был очень горьким солдаты Британской Ост-Индской компании смешали его с джином. Вкус джина крайне удачно перебил горькость хинина и стал особенно популярным среди британцев.
При этом благодаря хинину тоник обладает сильными отрезвляющими и антипохмельными свойствами. Позже во Вьетнаме тоник применяли как лекарство для облегчения абстинентного синдрома при наркомании.
Интересно, что сейчас в напиток добавляют меньше хинина, но больше сахара или искусственных подсластителей. В медицинских целях сейчас его практически не используют, зато популярность джин-тоника особенно в жаркое время года только растет.
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