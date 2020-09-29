Как джин-тоник годами спасал людей

Известный алкогольный напиток, популярный на вечеринках по всему миру на самом деле не так прост, как кажется. Как выяснил "Рамблер", происхождение джин-тоника никак не связано с увеселительными целями.

Так, на самом деле джин-тоник изобрели для борьбы с малярией в Индии и Африке. Так, в 19 веке малярию лечили тоником с хинином, но из-за того, что он был очень горьким солдаты Британской Ост-Индской компании смешали его с джином. Вкус джина крайне удачно перебил горькость хинина и стал особенно популярным среди британцев.

При этом благодаря хинину тоник обладает сильными отрезвляющими и антипохмельными свойствами. Позже во Вьетнаме тоник применяли как лекарство для облегчения абстинентного синдрома при наркомании.

Интересно, что сейчас в напиток добавляют меньше хинина, но больше сахара или искусственных подсластителей. В медицинских целях сейчас его практически не используют, зато популярность джин-тоника особенно в жаркое время года только растет.