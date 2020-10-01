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Норма закона — четыре рабочих дня: осторожно, советские грабли!.. 

РИА Новости 1 час назад
Норма — четыре рабочих дня: осторожно, советские грабли!
Фото: © Public Domain
Правительство постановило: четыре дня работаем, на пятый отдыхаем. Суббота и воскресенье отменяются. После пятницы наступает понедельник. 1 октября 1929 года СССР перешел на революционный календарь.
Неделю урезали до пяти дней. Поделили 360 дней года на 5, получили 72 недели. Остаток разбросали по месяцам и застолбили как праздники. 7 и 8 ноября отмечали "индустриальные дни", 1 и 2 мая отдыхали в "дни труда". Ну и в январе, конечно, денек не работали: 22-го. Это был "день Ленина".

Фиолетовый муж и розовая жена

Революционный календарь должен был убить двух зайцев. Во-первых, вконец побороть "царское прошлое", когда число дней в неделе равнялось числу дней творения мира, а на седьмой день вся страна отдыхала. Воскресенье большевики очень не любили: название вызывало религиозные ассоциации, ненужные советским людям. Его сделали рабочим днем. Как и другие, он назывался по номеру: "первый день пятидневки", "третий день пятидневки", при этом третий мог не совпасть со средой, а четвертый прийтись на субботу. Чтобы люди не путались, им предложили забыть старые дни и весь год просто считать от одного до пяти.
Второй задачей было обеспечение непрерывности производства. Для этого все трудовое население разбили на разноцветные группы. Вышло пять: желтая, розовая, красная, фиолетовая и зеленая. Каждая работала по своему графику. Например, желтые начинали первый день пятидневки — у зеленых шел четвертый. Так получилась "непрерывка". Не было ни дня в году, чтобы страна не работала. Но если жена состояла в розовой группе, а муж в фиолетовой, их выходные не совпадали. Людям это не нравилось. Вместо подъема производительности повсеместно фиксировали прогулы. Работники норовили отдохнуть и по старинке — в воскресенье. В каждом доме вместе с революционным висел и обыкновенный человеческий календарь. Чтобы окончательно не потеряться во времени.

В театр или в баню?

У революционного календаря были плюсы. Так считает заместитель главного редактора журнала "Историк" Арсений Замостьянов:

"Страна действительно работала непрерывно, потому что общих выходных не стало, все отдыхали вразнобой. К тому же каждый трудящийся получил несколько больше выходных: вместо одного в семь — один в пять дней. Считалось, что люди будут чаще пользоваться элементами сервиса — ходить, например, в баню — или в театр, то есть повышать свой культурный уровень".

В новом календаре планировали переименовать месяцы и ввести новое летоисчисление: от социалистической революции. Тогда в графе "дата рождения" писали бы примерно так: "второй день третьей пятидневки месяца Маркса 16 года революции". К счастью, календарь отменили через 10 лет. Как многие другие советские эксперименты, он был признан неудачей.
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