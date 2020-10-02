Обитель порока: неизвестные факты о Византии 

В странах, где большинство исповедует православие, Византия воспринимается как некий источник духовности и христианской мудрости. В то же время в странах запада об этой канувшей в Лету империи вспоминают, как о месте, где господствовало коварство, интриги и фантастическая роскошь.

На самом деле истина где-то посередине, но можно сказать точно, что это государство не зря величали Вторым Римом. Рядом с духовностью и величием в Византии процветал самый изощренный разврат, способный заставить краснеть даже видавшего виды современного ценителя порно. (Осторожно! Взрослый контент).

Историк Даня Плешак развеял мифы о Византии как о высокодуховном государстве и теперь каждый может сам сделать соответствующие выводы. Информация, которой поделился исследователь, не призвана очернить колыбель православной веры, а лишь установить объективный взгляд на место, которое столетиями идеализировали.

Грех и святость: две крайности византийского общества

Нужно сразу же сказать, что церковь играла важную роль в жизни каждого жителя Византии. Как и следовало ожидать, духовные отцы наставляли свою паству на путь истинный, убеждая, что секс нужен только для продолжения рода, а грех сладострастия должен быть побежден.

Сексуальную распущенность приписывали варварам-язычникам, которые были примитивны и низменны, не знали, что такое супружеская верность, и охотно вступали в связи с родственниками, лицами своего пола и даже с животными. В монастырях старательно боролись с соблазнами и отголоски этой битвы слышны даже сейчас. Даже в наши дни доступ в Афонский монастырь, некогда мощный духовный оплот Византии, для женщин закрыт.

Боролись с грехом и в женских монастырях, например, во многих монахиням под страхом наказания было запрещено смотреть друг другу в лицо, дабы не пробуждать в себе греховные плотские мысли. Кто его знает, что творится в головах женщин, лишенных возможности общения с противоположным полом.

Византийские монахи

Наивысшим показателем духовного совершенства считались походы блаженных в… бордели. В житиях святых старцев сплошь и рядом присутствует сюжет, когда просветленный старец является к падшим женщинам, наставляет их на путь истинный и даже дает деньги, но уходит, не замарав себя грехом.

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Отличным примером подобной стойкости стал святой Феофан. Этот блаженный старец не только явился в притон с проститутками, но и уединился с одной из них в ее комнате. Там женщина всячески искушала подвижника и пыталась его соблазнить, но, как вы уже догадались, не достигла в этом деле успеха.

Перед тем как попрощаться, Феофан предлагает женщине замужество и когда она соглашается, объясняет, что имел в виду уход в монастырь. Разумеется, в православных житиях не бывает фиаско и грешница, внезапно раскаявшись, уходит вместе с Феофаном из мирской жизни.

Иногда в крайности впадали и крепко верующие миряне. История сохранила для нас историю еще одного Феофана (ходовое имя у византийцев), по прозвищу Исповедник, который истово верил в бога и сразу же после свадьбы предложил супруге навсегда отказаться от плотской любви. Стоит ли говорить, что у этой истории также был хеппи-энд и молодая женщина с энтузиазмом согласилась. В итоге оба ушли в монастырь, только Феофан в мужской, а счастливая жена — в женский.

Но, несмотря на тысячи подобных поучительных историй, которыми кормили рядовых граждан, жизнь в Византии, в том числе и половая, била ключом. Особенно на этом поприще преуспела правящая верхушка и аристократия. Как мы уже говорили, империя стала достойным преемником Римской, со всеми ее оргиями, вакханалиями и прочими интересными, но не слишком духовными вещами.

В 4 веке нашей эры император Юстиниан сделал попытку привести своих подданных в порядок и издал указ, в котором запрещал многие виды любовных утех, идущих вразрез с христианскими ценностями. В том числе поставил государь вне закона и педерастию, к которой в те времена относили сексуальные отношения между взрослыми мужчинами и мальчиками.

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Кроме этого, суровый Юстиниан значительно усложнил процесс развода и повторного вступления в брак, а также ввел строгие наказания для распутников и прелюбодеев. Можно подумать, что сам император был человеком добродетельным и обладал твердыми принципами. Увы, но это было не так.

Эротическая литература Византии

Придворный историк Юстиниана Прокопий Кесарийский в своем документальном труде «Тайная история», описывает самого императора, его семью и приближенных, как людей низких, распутных и жестоких. Например, жена полководца Велизария изменяла ему с его же подчиненным и ловко лгала мужу прямо в глаза, когда тот едва не застал любовников за прелюбодеянием.

Досталось от Прокопия и жене самого Юстиниана, Феодоре. Описаниям ее сексуальных похождений разоблачитель мифов уделил целую главу своей книги. Будущая спутница жизни императора еще ребенком работала в порнографическом цирковом аттракционе. В пору юности она выступала уже сама — полностью обнаженная ложилась на сцене, а ассистенты усыпали ее тело зерном и выпускали специально обученных гусей, которые его поедали.

Став женой Юстиниана, женщина продолжала относиться к сексу довольно свободно и под настроение устраивала оргии с десятью юношами. Прокопий утверждал, что своими ушами слышал, как Феодора сокрушалась о нехватке природных отверстий и мечтала о еще одном, посередине груди.

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Проверить достоверность «Тайной истории» невозможно и многие историки считают Прокопия просто старым похотливым фантазером, но, скорее всего, ему можно вменить лишь некоторые преувеличения, так как есть немало других письменных источников, рассказывающих о распутной семейке византийского императора.

Византийская светская литература эпохи раннего Средневековья вообще тяготела к эротике и даже порнографии. В 6 веке в Константинополе существовал поэтический кружок, члены которого писали стихи и целые поэмы, посвященные разным жизненным ситуациям. Много было среди них вещей с открытым сексуальным содержанием, например, описывающих супружеские измены и даже изнасилования.

Когда я увидел Мелиту, меня охватила бледность, Потому что она была с супругом. Я, дрожа от страсти, ей сказал: «Я мог бы войти в твои двери, Сунув ключ в твою скважину, Проникнуть во влажное отверстие, Проведя брусок между створками». Она сказала, смеясь и искоса смотря на мужа: «Держись подальше от дверей, не то пес тебя погубит».

Позднее, в 12−13 столетии в моду вошли так называемые любовные романы, сюжеты которых имели очевидную античную окраску. Чаще всего речь шла о мужчине и женщине, которых разлучила судьба. Оба они защищают свою честь от посягательств коварных соблазнителей, стараясь сберечь себя для любимого.

Объявляю вас мужем и… мужем

Немалое внимание уделяется в искусстве того времени и гомосексуальным отношениям. Несмотря на то что официально однополые связи были запрещены, многие византийцы, как некогда римляне, не считали нужным себя ограничивать. Кстати, в юношеском пристрастии к мужеложеству обвинялся даже святой Нифонт. Автор его жития приравнял педерастию к другому его опасному греху — посещению театра. Но старец все же раскаялся и забросил и лицедейство, и гомосексуализм, отдавшись религии.

Близкие отношения между мужчинами в Византии можно было оформить официально. Так называемый обряд адельфопоэзиса, или братотворения, символизировал установление близкой духовной связи между двумя мужчинами. В таком своеобразном «браке» состояли святые Косма и Дамиан, в житиях которых есть немало спорных моментов.

В 1982 году ученый Джон Босвелл писал, что братотворение было не чем иным, как первым примером однополого брака. Разумеется, это толкование адельфопоэзиса было с негодованием отвергнуто церковью и осуждено академическим сообществом. К сожалению, научный труд Босвелла был опубликован уже после его смерти и научного диспута с оппонентами не получилось.

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Но особо отличались развратом не аристократы и даже не литераторы, а… евнухи. Как ни странно, наиболее испорченными были в Византии те, кто не имел возможности вести полноценную половую жизнь. Евнухи, которым при операции сохранили половой член, вступали в связи как с женщинами, так и с мужчинами.

У дам такие любовники пользовались особым спросом, так как с ними можно было не опасаться нежелательных последствий в виде беременности. Придворные кастраты счастливо пережили захват империи мусульманами и на столетия обосновались в гаремах султана и вельмож. Правда, в 16 веке один наблюдательный султан приказал полностью лишать их мужского достоинства, не оставляя шанса для нормального соития.

К сожалению, мы имеем сведения только о жизни высших и средних слоев общества. О том, как относились к сексу крестьяне, ремесленники и солдаты, известно мало. Но имеющиеся образцы народного творчества, главным героем которых был богатырь Дигенис Акрит, косвенно говорят, что и простолюдины в Византии пуританами не были. Этот герой эпоса только и делал, что «охотился на дев», причем, бывало, брал их не только византийским обаянием, но и грубой силой.