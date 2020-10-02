Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обитель порока: неизвестные факты о Византии 

BigPicture.ru 8 минут назад
Обитель порока: неизвестные факты о Византии
Фото: Кадр из фильма «Византийская принцесса»
В странах, где большинство исповедует православие, Византия воспринимается как некий источник духовности и христианской мудрости. В то же время в странах запада об этой канувшей в Лету империи вспоминают, как о месте, где господствовало коварство, интриги и фантастическая роскошь.
На самом деле истина где-то посередине, но можно сказать точно, что это государство не зря величали Вторым Римом. Рядом с духовностью и величием в Византии процветал самый изощренный разврат, способный заставить краснеть даже видавшего виды современного ценителя порно. (Осторожно! Взрослый контент).
Историк Даня Плешак развеял мифы о Византии как о высокодуховном государстве и теперь каждый может сам сделать соответствующие выводы. Информация, которой поделился исследователь, не призвана очернить колыбель православной веры, а лишь установить объективный взгляд на место, которое столетиями идеализировали.

Грех и святость: две крайности византийского общества

Нужно сразу же сказать, что церковь играла важную роль в жизни каждого жителя Византии. Как и следовало ожидать, духовные отцы наставляли свою паству на путь истинный, убеждая, что секс нужен только для продолжения рода, а грех сладострастия должен быть побежден.
Сексуальную распущенность приписывали варварам-язычникам, которые были примитивны и низменны, не знали, что такое супружеская верность, и охотно вступали в связи с родственниками, лицами своего пола и даже с животными. В монастырях старательно боролись с соблазнами и отголоски этой битвы слышны даже сейчас. Даже в наши дни доступ в Афонский монастырь, некогда мощный духовный оплот Византии, для женщин закрыт.
Боролись с грехом и в женских монастырях, например, во многих монахиням под страхом наказания было запрещено смотреть друг другу в лицо, дабы не пробуждать в себе греховные плотские мысли. Кто его знает, что творится в головах женщин, лишенных возможности общения с противоположным полом.

Византийские монахи

Наивысшим показателем духовного совершенства считались походы блаженных в… бордели. В житиях святых старцев сплошь и рядом присутствует сюжет, когда просветленный старец является к падшим женщинам, наставляет их на путь истинный и даже дает деньги, но уходит, не замарав себя грехом.
BigPicture.ru
Отличным примером подобной стойкости стал святой Феофан. Этот блаженный старец не только явился в притон с проститутками, но и уединился с одной из них в ее комнате. Там женщина всячески искушала подвижника и пыталась его соблазнить, но, как вы уже догадались, не достигла в этом деле успеха.
Перед тем как попрощаться, Феофан предлагает женщине замужество и когда она соглашается, объясняет, что имел в виду уход в монастырь. Разумеется, в православных житиях не бывает фиаско и грешница, внезапно раскаявшись, уходит вместе с Феофаном из мирской жизни.
Иногда в крайности впадали и крепко верующие миряне. История сохранила для нас историю еще одного Феофана (ходовое имя у византийцев), по прозвищу Исповедник, который истово верил в бога и сразу же после свадьбы предложил супруге навсегда отказаться от плотской любви. Стоит ли говорить, что у этой истории также был хеппи-энд и молодая женщина с энтузиазмом согласилась. В итоге оба ушли в монастырь, только Феофан в мужской, а счастливая жена — в женский.
Но, несмотря на тысячи подобных поучительных историй, которыми кормили рядовых граждан, жизнь в Византии, в том числе и половая, била ключом. Особенно на этом поприще преуспела правящая верхушка и аристократия. Как мы уже говорили, империя стала достойным преемником Римской, со всеми ее оргиями, вакханалиями и прочими интересными, но не слишком духовными вещами.
В 4 веке нашей эры император Юстиниан сделал попытку привести своих подданных в порядок и издал указ, в котором запрещал многие виды любовных утех, идущих вразрез с христианскими ценностями. В том числе поставил государь вне закона и педерастию, к которой в те времена относили сексуальные отношения между взрослыми мужчинами и мальчиками.
BigPicture.ru
Кроме этого, суровый Юстиниан значительно усложнил процесс развода и повторного вступления в брак, а также ввел строгие наказания для распутников и прелюбодеев. Можно подумать, что сам император был человеком добродетельным и обладал твердыми принципами. Увы, но это было не так.

Эротическая литература Византии

Придворный историк Юстиниана Прокопий Кесарийский в своем документальном труде «Тайная история», описывает самого императора, его семью и приближенных, как людей низких, распутных и жестоких. Например, жена полководца Велизария изменяла ему с его же подчиненным и ловко лгала мужу прямо в глаза, когда тот едва не застал любовников за прелюбодеянием.
Досталось от Прокопия и жене самого Юстиниана, Феодоре. Описаниям ее сексуальных похождений разоблачитель мифов уделил целую главу своей книги. Будущая спутница жизни императора еще ребенком работала в порнографическом цирковом аттракционе. В пору юности она выступала уже сама — полностью обнаженная ложилась на сцене, а ассистенты усыпали ее тело зерном и выпускали специально обученных гусей, которые его поедали.
Став женой Юстиниана, женщина продолжала относиться к сексу довольно свободно и под настроение устраивала оргии с десятью юношами. Прокопий утверждал, что своими ушами слышал, как Феодора сокрушалась о нехватке природных отверстий и мечтала о еще одном, посередине груди.
BigPicture.ru
Проверить достоверность «Тайной истории» невозможно и многие историки считают Прокопия просто старым похотливым фантазером, но, скорее всего, ему можно вменить лишь некоторые преувеличения, так как есть немало других письменных источников, рассказывающих о распутной семейке византийского императора.
Византийская светская литература эпохи раннего Средневековья вообще тяготела к эротике и даже порнографии. В 6 веке в Константинополе существовал поэтический кружок, члены которого писали стихи и целые поэмы, посвященные разным жизненным ситуациям. Много было среди них вещей с открытым сексуальным содержанием, например, описывающих супружеские измены и даже изнасилования.

Когда я увидел Мелиту, меня охватила бледность, Потому что она была с супругом. Я, дрожа от страсти, ей сказал: «Я мог бы войти в твои двери, Сунув ключ в твою скважину, Проникнуть во влажное отверстие, Проведя брусок между створками». Она сказала, смеясь и искоса смотря на мужа: «Держись подальше от дверей, не то пес тебя погубит».

Позднее, в 12−13 столетии в моду вошли так называемые любовные романы, сюжеты которых имели очевидную античную окраску. Чаще всего речь шла о мужчине и женщине, которых разлучила судьба. Оба они защищают свою честь от посягательств коварных соблазнителей, стараясь сберечь себя для любимого.

Объявляю вас мужем и… мужем

Немалое внимание уделяется в искусстве того времени и гомосексуальным отношениям. Несмотря на то что официально однополые связи были запрещены, многие византийцы, как некогда римляне, не считали нужным себя ограничивать. Кстати, в юношеском пристрастии к мужеложеству обвинялся даже святой Нифонт. Автор его жития приравнял педерастию к другому его опасному греху — посещению театра. Но старец все же раскаялся и забросил и лицедейство, и гомосексуализм, отдавшись религии.
Близкие отношения между мужчинами в Византии можно было оформить официально. Так называемый обряд адельфопоэзиса, или братотворения, символизировал установление близкой духовной связи между двумя мужчинами. В таком своеобразном «браке» состояли святые Косма и Дамиан, в житиях которых есть немало спорных моментов.
В 1982 году ученый Джон Босвелл писал, что братотворение было не чем иным, как первым примером однополого брака. Разумеется, это толкование адельфопоэзиса было с негодованием отвергнуто церковью и осуждено академическим сообществом. К сожалению, научный труд Босвелла был опубликован уже после его смерти и научного диспута с оппонентами не получилось.
BigPicture.ru
Но особо отличались развратом не аристократы и даже не литераторы, а… евнухи. Как ни странно, наиболее испорченными были в Византии те, кто не имел возможности вести полноценную половую жизнь. Евнухи, которым при операции сохранили половой член, вступали в связи как с женщинами, так и с мужчинами.
У дам такие любовники пользовались особым спросом, так как с ними можно было не опасаться нежелательных последствий в виде беременности. Придворные кастраты счастливо пережили захват империи мусульманами и на столетия обосновались в гаремах султана и вельмож. Правда, в 16 веке один наблюдательный султан приказал полностью лишать их мужского достоинства, не оставляя шанса для нормального соития.
К сожалению, мы имеем сведения только о жизни высших и средних слоев общества. О том, как относились к сексу крестьяне, ремесленники и солдаты, известно мало. Но имеющиеся образцы народного творчества, главным героем которых был богатырь Дигенис Акрит, косвенно говорят, что и простолюдины в Византии пуританами не были. Этот герой эпоса только и делал, что «охотился на дев», причем, бывало, брал их не только византийским обаянием, но и грубой силой.
BigPicture.ru: последние новости
Ложь и провокация: самые популярные лже-истории, в которые поверили миллионы Ложь и провокация: самые популярные лже-истории, в которые поверили миллионы Почему в СССР обои клеили на газеты Почему в СССР обои клеили на газеты Царскосельский душегуб: как серийный убийца был в услужении у лицеиста А.С. Пушкина Царскосельский душегуб: как серийный убийца был в услужении у лицеиста А.С. Пушкина
Комментарии 3
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто такие свидетели Иеговы и почему их запретили
Кто такие свидетели Иеговы и почему их запретили
Почему жену Александра II звали «бесстыжей царицей»
Почему жену Александра II звали «бесстыжей царицей»
Почему Анна Ахматова всю жизнь провела лёжа
Почему Анна Ахматова всю жизнь провела лёжа
Новости партнеров
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Какие секреты скрывает особняк Билла Гейтса
11:11
Какие секреты скрывает особняк Билла Гейтса
Места Люди
Агрессивная белка затравила пса
00:23
Агрессивная белка затравила пса
Безумный мир
Экстремал поджег свой парашют во время полета
03:18
Экстремал поджег свой парашют во время полета
Люди
Бионические перчатки вернули артиста к музыке
00:54
Бионические перчатки вернули артиста к музыке
Люди
О чем молчат переводчики первых лиц мира
04:02
О чем молчат переводчики первых лиц мира
Люди
В Китае нашли гору, которая «откладывает яйца»
04:47
В Китае нашли гору, которая «откладывает яйца»
Места
Пропавшую 2 года назад женщину выловили из моря живой
02:41
Пропавшую 2 года назад женщину выловили из моря живой
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение