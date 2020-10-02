Чей на самом деле Карабах

В последние дни все мировое сообщество обеспокоено происходящим в Закавказье — 27 сентября началась настоящая война в Нагорно-Карабахской Республике. Военные столкновения, по предварительным подсчетам независимых экспертов, уже унесли суммарно более 2000 жизней с обеих сторон. Карабах горит. Идет смертельная война, где стороны не берут друг друга в плен.

Маленькую цветущую республику не могут поделить Армения и Азербайджан. Обе стороны утверждают, что эти земли исконно принадлежат им. Однако, чтобы разобраться, кто же имеет больше прав на цветущие горы Карабаха, "Рамблер" обратился к истории, уходящей далеко в глубину веков.

Тысячи лет назад

Впервые как политическая единица, Нагорный Карабах, он же Арцах (армянское название), он же Орхистена (латинское название) был упомянут в качестве одной из провинции государства Великая Армения (190 в до н.э. — 428 н.э.). Об этом в своем труде «География» писал прославленный античный ученый из Греции Страбон. Подобные данные приводят и другие античные историки (Плиний Старший, Дион Кассий), единогласно утверждающие, что восточная граница Армении проходила по реке Кура.

Wikipedia.org

Просуществовав около 600 лет, сменив две династии, древнее Армянское Царство не выдержало ударов Восточной Римской Империи с одной стороны и Сассанидского Ирана с другой.

В период с 428 года управление Нагорным Карабахом перешло к Ирану. В 629 году персов сменили арабы. В 885 году Армения сумела восстановить полную независимость вместе с Карабахом в своем составе. Продлилась она около 200 лет.

В 1045 году Византийцы завоевали Армению. Убив царя Гагика I на переговорах, эллины овладели столицей— городом Ани. Однако в самом Арцахе, который тогда именовался, как Хачен сохранялось армянское самоуправление и сохранялось оно вплоть до XVIII века. За это время княжество было вассалом по отношению к таким государствам, как Кара-Коюнлу (XV век), Ак-Коюнлу (XV век) и Сефевидская Персия (XVI век).

В 1722 году Армянские карабахские меликства, среди которых была и нагорная часть, добились независимости от Персии, и отразили целый ряд ударов со стороны Османской Империи.

В 1747 году Нагорный Карабах переходит под власть тюркского хана Панах-Али, а к 1813 году Нагорный Карабах оказывается частью Российской Империи.

Новый игрок

Независимая республика Азербайджан появляется в 1918 году. До этого времени у азербайджанцев не существовало собственной государственности, а мусульмане Закавказья рассматривали себя как составную часть большого мусульманского мира, уммы. В апреле 1920 года образуется Азербайджанская ССР. Решением Кавбюро ЦК РКП (б) от 5 июля 1921 года территория Нагорного Карабаха с 94% армянским населением былa включена в состав Азербайджанской ССР с предоставлением широкой областной автономии.

Пока республика находилась в составе Советского союза, вопрос о принадлежности к конкретной ССР не был настолько критичным для местных жителей. Однако после развала СССР в 1991 году вопрос, конечно, обострился. Народ, веками проживающий на карабахских землях, должен был выбрать. Выбор был сделан, и в 1991 году Нагорный Карабах объявил о независимости. Такое решение не понравилось властям Азербайджана, решившим, что все должно оставаться, как было при Союзе.

Тогда началась кровопролитная война. Республика воевала с Азербайджаном с 1991 по 1994 годы. В 1994 году было подписано перемирие в формате: Армения-Азербайджан-НКР. После этого по сегодняшний день край контролируют армянские вооруженные силы. Азербайджан при этом считает, что его земли остались оккупированными.

Откуда взялись церкви

В качестве доказательства принадлежности карабахских земель христианской Армении историки приводят существование в республике древних церквей.

Wikipedia.org

Так, по всей республике до сих пор стоят стены старых церквей и даже целые монастыри, основанные в разное время с 9 века.

Монастырь Дадиванк

Кроме того, в 2016 году во время раскопок на территории старинного города Тигранакерт (основан в I в. до н.э. царем Армении Тиграном Великим) в непризнанной Нагорно-Карабахской республике найдены религиозные сооружения. Речь идет об остатках раннесредневековой христианской базилики и выдолбленном в скале церковном комплексе, которые свидетельствуют о том, что Тигранакерт был одним из центров распространения христианской цивилизации на Востоке.

Простая математика

Историческая математика говорит следующее: 973 года суммарно Нагорный Карабах был под контролем армян. 70 лет суммарно Нагорный Карабах был под контролем азербайджанцев.

Если говорить о преимуществе автохтона региона, то это, безусловно, армяне. Целый ряд античных свидетельств говорит о том, что Карабах был составной частью Армянского государства. И поставлял армянской армии — основную конницу.

При этом, конечно, за 70 лет нахождения под контролем Азербайджана в Карабах успело заселиться и азербайджанское население, которое также жило и работало на этих землях.

Таким образом, делать выводы о принадлежности цветущей земли Горного Карабаха, можно только основываясь на фактах, вписанных в мировую историю.