10 факторов, доказывающих, что вы успешнее других

Тренинги по личностному росту обещают неуверенным в себе людям мгновенное преображение. Сейчас, в стрессе и хаосе современного мира, мало кто может похвастаться полной гармонией с самим собой. Но несовершенства гораздо проще принимать, если преобладать над недостатками будут светлые стороны вашего характера.

Небольшие дела, которые вы совершаете каждый день, помощь другим, внимание и отзывчивость — именно это доказывает силу вашего характера и успешность, а не количество денег на счету.

Поступки всегда значат больше, чем слова, поэтому люди составляются впечатление основываясь на том, что вы реально делаете, а не каким кажетесь или что у вас есть в запасе. Простой анализ достижений и привычек запросто покажет и вам, и окружающим, что вы успешны.

Вы не полагаетесь на других

Детей не рекомендуется излишне опекать, потому что в будущем это может грозить проблемами с проявлением самостоятельности уже во взрослом мире. Поддержка других важна, но регулировать каждое решение в вашей жизни не должен никто, кроме вас. Не все советчики понимают вашу ситуацию, желают лучшего или разбираются в жизни в целом, поэтому не прислушивайтесь к мнению каждого второго. Если вы это понимаете, то смело называйте себя успешным: только исключительные люди могут достойно противостоять мнения других и определять благоприятный исход самостоятельно.

Вы готовы к переменам

Боязнь покинуть свою зону комфорта связана с неуверенностью и низкой самооценкой. Готовиться и приспосабливаться к смене мест, обстоятельств и людей нужно уметь. Сильные и уверенные люди всегда морально настроены на перемены, которые в их сознании неизменно связаны только с лучшим. Поэтому хотите успеха — будьте способны меняться ради.

Вы не беспокоитесь, что о вас думают

Плюс к предыдущему пункту. Оценивать последствия принятого решения впору оценивать только вам и тем, кому вы искренне доверяете, а не бабушкам из соседнего подъезда, коллегам и дальним родственникам, с которыми вы не знакомы. Не беспокойтесь, что о вас подумают, потому что ровным счетом это ничего не решит. Запомните, «собаки лают, а караван идет».

У вас хорошая интуиция

Вы прекрасно разбираетесь в собственных ощущениях и понимаете, что именно они определяют ваш выбор. Именно хорошая интуиция помогает успешным людям добиваться высот. Анализ своего настроения, предпочтений или ранее принятых решений — все это отличный инструмент, который помогает вам проще смотреть на трудности.

Вас ничто не останавливает

Поиск оправданий часто выглядит жалко. Да, в жизни встречаются преграды, но важно уметь находить способы их преодоления. Если вы отличаетесь спокойствием в неоднозначных ситуациях и смело идете к цели, то другие будут видеть в вас пример стойкости и верности маршруту.

Вы оцениваете свои достижения

Если вы принимаете себя, то будьте уверены, вы уже успешны. Внутренняя гармония кажется недосягаемой, но она заключается именно в единении с определенным моментом. Не стоит корить себя за ошибки прошлого и упущенные возможности. Вы там, где должны быть и тот, кем должны быть. Знайте, что двигаться в светлое будущее проще без тяжкого груза сожалений и тревог.

Вы не завидуете

Зависть — чувство, которое только ослабляет ваше положение в области. Чужим успехам стоит или просто радоваться и забывать, или вдохновляться. Когда вы умеете выражать свои искренние эмоции, будь то сочувствие или поддержка успеха другого человека, делает вас сильнее и увереннее, показывает, что вы тоже можете запросто добиться подобного.

Не отказываетесь от помощи

Да, важно уметь все делать самому, но высшее проявление внутреннего достоинства — это не отказываться от сторонней помощи, когда она критически вам нужна. Важно делиться своими переживаниями, чтобы облегчить свою жизнь и пережить новый совместный опыт со своими близкими. Совет «делегируй» здесь уместен только отчасти, но те, кто не отказывается от дружеской помощи или командной работы, добиваются успеха быстрее полных единоличников.

Вы умеете расставлять приоритеты

Мелочи важны, но мало кто умеет по-настоящему отделять важное от неважного. Навыки целеполагания и селф-менеджмента характерны только для мудрых и перспективных людей. Сиюминутные радости жизни, может, и сделают вас счастливым на какое-то время, но вот долгоиграющие вложения и планы куда уместнее для образа жизни успешного человека.

Берете на себя ответственность

Ошибки — двигатель успеха, запомните это. В школе промахи считались чем-то плохим, но в реальной жизни это далеко не так. Ошибаются все: и начальники, и звезды, и кумиры, но вот умеют ли они их признавать и исправлять — это другой вопрос. Это выглядит очень достойно, поэтому если хотите прослыть эталоном успешности — пересмотрите свое отношение к провалам.