Фото советской колбасы разделило пользователей Сети

Пользователи Twitter поспорили из-за фотографии в аккаунте «Исторические Фото», на которой была изображена колбаса, продававшаяся в Советском Союзе. Одни пользователи уверяли, что им очень нравился ее вкус, а другие считали, что ее производили из некачественных компонентов, и есть ее было невозможно.

На снимке продавщица держит большой кусок колбасы, вокруг нее на прилавке еще несколько штук, порезанных на части. «Полкило в одни руки... СССР. 70-е», — говорится в описании к публикации. Однако изображение разделило пользователей сети на два лагеря.

Litrbolist3 написал, что в советские времена колбаса «была из чистого мяса, без химии и ГМО». Однако, по мнению Kemer7770, в магазинах в те годы настоящей колбасы не было. «В 70-е по полкило настоящей колбасы из чистого мяса в одни руки только бесплатно могли выдавать», — поиронизировал он.

Некоторые юзеры критиковали, наоборот, современную колбасу, а не советскую.

«Зато сегодня вместо колбасы висит и лежит на полках разное говно, хоть тонну бери», — заметила kirillica1957. По словам Sergey__S_A, раньше в колбасе не было ничего лишнего, а сейчас туда «напихали сои, ГМО, напичкали гормонами с антибиотиками».