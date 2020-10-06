Как группа археологов накликала беду на СССР

«Все мы смертны. Придет время, и мы уйдем. До нас были великие и будут после нас. Если же кто возгордится и вознесется над другими и потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара», — эти слова выгравированы на могильной плите Тамерлана, одного из самых великих тюрко-монгольского завоевателей. Однако советские ученые не придали значения предзнаменованию и вскрыли гробницу. И уже на следующий день они сильно об этом пожалели.

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Усыпальница вождя

Есть мнение, что изучение останков Тамерлана в 1941 году началось по благословению самого Сталина. Иосифу Виссарионовичу импонировал образ военачальника. Выходец из простого народа, замечательный стратег, за считанные годы заработал кучу побед, создал империю буквально из ничего, а его имя Тимур или Темир переводится с тюркского как «железо». Ничего не напоминает?

20 июня в мавзолей Гур-Эмир снарядили экспедицию. В ней участвовали антрополог Михаил Герасимов, востоковед Александр Семенов , таджикский писатель Садриддин Айни, оператор Малик Каюмов , отвечающий за съемку, и несколько других ученых. Главной задачей научной группы было реконструировать внешность Тамерлана. Об успехах завоевателя в поле знали многие, а вот его лицо оставалось загадкой.

Вскрытие могилы «железного хромого» (так называли Тамерлана при жизни) как раз совпало с технологическим прорывом.

Эксперименты 1940 года показали, что можно с точностью воссоздать портрет человека, от которого остался лишь скелет.

Группа Герасимова искренне надеялась, что останки военачальника сохранились в достаточно хорошем состоянии, чтобы о них можно было что-то сказать. И результат превзошел самые смелые ожидания.

Пророчество, воплощенное в жизнь

Участники экспедиции вспоминают, что когда вскрыли деревянный гроб, Герасимов издал торжествующий возглас и едва не схватил череп Тамерлана руками. Мощи не просто уцелели. На голове правителя даже обнаружили остатки волос.

Спустя несколько лет описание будет готово. Выяснится, что при жизни тюркский воин был высоким и крепким мужчиной с густой каштаново-рыжей шевелюрой, что довольно нетипично для представителя монголоидной расы.

Его прозвище «хромой» («аксак» на тюркском, которое позже, с помощью персидских летописцев, трансформировалось в «ланк») появилось неспроста: судя по застарелой травме коленной чашечки, Тамерлан мог прихрамывать при ходьбе.

Ученые провели в усыпальнице два дня. Они кропотливо собирали материалы для дальнейшей работы, прерываясь разве что на сон.

А 21 июня ребята с чувством выполненного долга отправились отдохнуть в гостиницу. Они включили радио и поймали англоязычную волну, где передавались последние новости. И тут один из участников, знавший английский, побледнел. «Началась война», — сообщил он коллегам упавшим голосом.

Череда совпадений

Останки Тамерлана в срочном порядке упаковали в ящики и перевезли в Москву — мало ли, что могло случиться в военное время. А молва о грозной надписи на надгробии разлетелась по стране и дошла до правительства. Такие совпадения просто так не случаются!

Примечательно еще и то, что когда Сталин издал приказ о перезахоронении восточного владыки в 1942 году (видимо, Иосиф Виссарионович тоже поддался суеверию), Германия начала сдавать позиции.

20 ноября Тамерлана вернули обратно в Гур-Эмир — и в этот же день произошла Сталинградская битва, переломившая ход Великой отечественной войны. Это еще больше укрепило советских жителей в том, что покойный тюркский завоеватель обладает страшной силой и может наслать на мир беды даже с того света.

Впрочем, как бы там ни было, а это все похоже на необычное стечение обстоятельств. Если бы экспедиция в мавзолей по каким-то причинам не состоялась, Гитлер не отменил бы план «Барбаросса» в последний момент.