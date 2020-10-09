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Зачем придумали "сидеть на дорожку"

Мира Маркина
58 минут назад
Редкий русский человек откажется "посидеть на дорожку" перед поездкой куда-либо. Если только он не рискует опоздать. Эта примета стала неотъемлемой частью менталитета россиян, но немногие знают, откуда она взялась. Ответ на этот вопрос - в материале "Рамблера".
Примета "посидеть на дорожку" напрямую связана с самым главным существом в доме - нет, не с хозяином, а с домовым. Задержаться на несколько минут в доме перед долгой дорогой необходимо для того, чтобы домовой не решил, что его бросают и не разозлился. В противном случае, по возвращении из путешествия хозяев может ждать ряд неприятных сюрпризов.
Вместе с тем совет "посидеть на дорожку" будет полезен даже для людей, которые в приметы не верят. Как правило, за несколько минут перед поездкой удается вспомнить, не забыл ли ты ничего в квартире и еще раз осмотреть все вещи. Сделать это важно, как минимум, для того, чтобы не проверять на собственной шкуре, верно ли утверждение о том, что "возвращаться - плохая примета".
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