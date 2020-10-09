Зачем придумали "сидеть на дорожку"

Редкий русский человек откажется "посидеть на дорожку" перед поездкой куда-либо. Если только он не рискует опоздать. Эта примета стала неотъемлемой частью менталитета россиян, но немногие знают, откуда она взялась. Ответ на этот вопрос - в материале "Рамблера".

Примета "посидеть на дорожку" напрямую связана с самым главным существом в доме - нет, не с хозяином, а с домовым. Задержаться на несколько минут в доме перед долгой дорогой необходимо для того, чтобы домовой не решил, что его бросают и не разозлился. В противном случае, по возвращении из путешествия хозяев может ждать ряд неприятных сюрпризов.