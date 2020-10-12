Что нельзя делать цыганам 

У цыганского народа, как и у многих других, существует система культурных и морально-этических норм. «Рамблер» расскажет, какие вещи запрещено делать цыганам.

Застолье

Во время застолья женщины обычно сидят отдельно от мужчин: по разным сторонам стола, за отдельным столом или вообще в другом помещении. А младшим членам семьи, даже если они уже совершеннолетние, запрещается употреблять спиртные напитки при старших, только с их разрешения.

Брак

Во всех цыганских сообществах к браку относятся по-разному. В большинстве из них девушка должна вступать в брак целомудренной. А наутро после первой брачной ночи принято показывать родственникам и гостям ночную рубашку или простыню с пятнами крови. После этого новобрачную принято переодевать в красное платье. Несмотря на то, что браки между цыганами заключаются в достаточно раннем возрасте, обязательным условиям является, чтобы жених и невеста к этому моменту достигли половой зрелости.

Для взрослых женщин цыганский закон требует, чтобы они скрывали свои бедра и колени. А вот демонстрация груди кормящих матерей не возбраняется.

Понятие «скверны»

Понятие «скверны» связано с нижней частью женского тела. Считается, что ниже пояса женщина является «нечистой» и любой контакт с ней может осквернить человека или вещь. Одежда, которая носится на женщине ниже пояса, и обувь также считаются оскверненными. Также это относится к вещам, которые женщины использовали во время беременности, родов и в послеродовом периоде. Если человек умирает, то все вещи, к которым он прикасался, тоже объявляются «нечистыми». Их хоронят вместе с хозяином.

Иногда в качестве предохранения от «скверны» цыганка может носить передник, если ей приходится прижимать к себе, например, самовар или кастрюлю.

Если семья живет в двухэтажном доме, то женщинам нельзя подниматься на второй этаж, поскольку туда допускаются только молодые девушки. Если на верхнем этаже дома побывала цыганка, то в этом случае мужчинам запрещено входить в этот дом, чтобы не оскверниться.

Если цыган попробовал скрыть «осквернение» или он намеренно «осквернил» другого, то человек становится «оскверненным» навсегда» и может быть изгнан из сообщества.