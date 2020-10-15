Мужчина рассказал, что видел во время остановки сердца

Житель Великобритании утверждает, что помнит «увиденное» после остановки сердца. Об этом пишет Express.
Мужчина рассказал, что чувствовал будто его затягивает в пустоту, а затем почему-то подумал об Элвисе Пресли. Он также поделился, что был уверен в том, что его спасут.
Еще британец рассказал, что «увидел» странное существо:
«Я ощутил присутствие Существа, созданного из чистой любви и принятия. Мне показалось, что я всю жизнь его знал».
Издание ссылается на статью нейробиолога и директора Института Аллена по изучению мозга Кристофа Коха в журнале Scientific American, согласно которой подобные видения часто возникают у людей, находящихся при смерти. Ученый утверждает, что образы возникают из-за недостатка кислорода в головном мозге.
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван лучший музыкант года.